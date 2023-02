Artur Jędrzejczyk o szansach Legii Warszawa na tytuł. Jasna deklaracja reprezentanta Polski

To jeden z najlepszych bramkarzy w ekstraklasie. Były kadrowicz nie ma wątpliwości

Wprowadzi Widzew do pucharów?

Marc Gual odejdzie z Jagiellonii Białystok do Legii Warszawa? Mocne stanowisko prezesa Jagi

Nie chce się zatrzymywać

Lista sukcesów Jędrzejczyka w Legii jest bardzo bogata. Sięgnął z warszawskim klubem po sześć mistrzostw, a pięć razy zdobył Puchar Polski. - Napisałem tutaj piękną historię, ale chcę ją dalej kontynuować - powiedział Artur Jędrzejczyk po podpisaniu nowej umowy w rozmowie z oficjalnym serwisem warszawskiego klubu. - Chciałbym zanotować jak najwięcej występów w Legii. Nie gonię nikogo za wszelką cenę, ale mam swoje ambicje. Wiem, co już udało mi się osiągnąć, ale nie chcę się zatrzymywać - podkreślił.

Zapowiada pogoń za Rakowem

Legia zajmuje drugie miejsce w ekstraklasie i do prowadzącego Rakowa traci siedem punktów. Czy zdoła dogonić lidera? - Chcę walczyć o mistrzostwo jeszcze w tym sezonie - zadeklarował "Jędza" w rozmowie z klubowymi mediami. - Będziemy gonić Raków i walczyć do ostatniej kolejki. Widzę, że jest szansa. Uważam, że jesteśmy w stanie tego dokonać. W Legii miałem już okazje grać w takich sezonach. Wiem, jak to wygląda i jestem pewny, że walka się jeszcze nie skończyła. Musimy również zrobić wszystko, aby po długiej przerwie wywalczyć Puchar Polski - dodał doświadczony obrońca.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Wisła Płock