Aż złapaliśmy się za głowę na wieść o wykształceniu Podolskiego! Mało kto o tym wiedział, wyszła cała prawda!

Jan Urban zupełnie nas zaskoczył, mówiąc o sposobach motywowania Daisuke Yokoty. A to takie proste!

Lukas Podolski od samego początku swojego pobytu w Ekstraklasie wzbudza wielkie emocje i ciekawość mediów. Nie da się ukryć, że gra mistrza świata z 2014 roku, który w trakcie bogatej kariery występował także w FC Koeln i Bayernie Monachium jest bardzo dobra i stał się on wielkim liderem drużyny Górnika. Mało kto jednak wie, jakim wykształceniem może pochwalić się zawodnik i trzeba przyznać, że jest to conajmniej zaskakujące.

Lukas Podolski. Cała prawda na temat wykształcenia piłkarza Górnika Zabrze

W trakcie swojej kariery Podolski grał dla jednych z najlepszych klubów świata. Oprócz reprezentowania Niemiec, piłkarz ma w swoim CV FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal Londyn, Inter Mediolan i Galatasaray Stambuł.

Edukacja mistrza świata z 2014 roku zaczęła się w gimnazjum m. Ericha Kästnera w Bergheim, do którego zawodnik uczęszczał w latach 1995-2001. Po tym poszedł do szkoły zawodowej w Nell-Breuning we Frechen. Po skończeniu zawodówki, przyszły piłkarz wykonywał prace społeczne w bazie olimpijskiej w Kolonii.