Boniek reaguje na słowa Podolskiego! Poszło o Górnika Zabrze, jest jasny i mocny komentarz!

Zbigniew Boniek postanowił odnieść się do mocnego wywiadu Lukasa Podolskiego. Ostatnimi czasy "Poldi" w bardzo krytycznych słowach mówi o sytuacji w drużynie "Trójkolorowych", mówiąc o tym, że nikt nie podziękował mu nigdy za jego zaangażowanie w działalność śląskiego klubu. Wypowiedź Podolskiego na swoich mediach społecznościowych skwitował były szef PZPN, zwracając się bezpośrednio do piłkarza. Padła jasna opinia!

Boniek reaguje na mocne słowa Podolskiego. Powiedział to bez ogródek

Jak powiedział Podolski w podcaśćie "Czwarta Trybuna", jego sytuacja w Górniku Zabrze nie należy do najlepszych, a klub nie robi nic, aby współpraca na linii piłkarz-klub układała się dobrze.

- Siadłem sobie niedawno i zadałem sobie pytanie: co zrobiłem dla tego klubu przez 2,5 roku. I wyszło: dwa autokary, trzech sponsorów przyprowadziłem, co dali 2 mln zł. Pomogłem z Szymonem Włodarczykiem, na boisku i poza nim. Za Yokotę to ja ze swojej torebki zapłaciłem 30 tys, żeby mógł tu przyjść, samolot mu też opłaciłem. Teraz Ennali - może kolejny transfer będzie, jak tak dalej pójdzie.Miałem bardzo duży udział w tym wszystkim. Załatwiłem obozy, też dla akademii, co ludzie nie wszyscy wiedzą. Ludzie przyjeżdżają do nas z całego świata, zainteresowanie Górnikiem jest w Niemczech, nie Niemczech, YouTuby, reportaże kręcą. Nigdy nie usłyszałem: Lukas, dzięki, jak możemy Ci pomóc? Masz jakieś plany, w których możemy razem pracować? Jak z miasta nie usłyszysz nic takiego, to już wiesz, co to za ludzie. To czas na to, by pokazać im czerwoną kartkę. Jak oni nie szanują, tego co robisz… ja swoje dzieci uczę mówić 'dziękuję', a tam jest, k***a, atmosfera zazdrości. Jesteś tam wrogiem. To nie jest współpraca - mówi Podolski.

Na słowa Podolskiego zareagował Zbigniew Boniek, który wstawił się za piłkarzem "Trójkolorowych".

- Lukas Podolski, u nasz szybko zapominają, poza tym bardziej lubią szaraków, przeciętnych. Taka cecha narodowa Trzymaj się - wspiera Lukasa Podolskiego Zbigniew Boniek.

