Co za finisz Górnika Zabrze! Rezerwowy Szymon Czyż przerwał serię Śląska Wrocław [WIDEO]

Będzie kolejne powołanie do kadry? To on może dostać szansę od Michała Probierza

Po pierwszej połowie wrocławianie prowadzili po pięknym golu Erika Exposito. To dziewiątka bramka Hiszpana w tym sezonie. Gospodarze dominowali, oddali w całym meczu dziewięć celnym strzałów, ale nie zdołali pokonać bramkarza rywali. Za to Górnik w doliczonym czasie zaskoczył obronę gospodarzy. Bohaterem śląskiej drużyny został rezerwowy Szymon Czyż, który w ostatniej akcji doliczonego czasu wyrównał. W ten sposób przerwał zwycięską serię wrocławian. - Początek mieliśmy niezły, bo przez 10-15 minut zamknęliśmy Śląsk - powiedział Szymon Czyż w rozmowie w Canal+ Sport. - Jednak potem wyglądaliśmy tak, jakbyśmy byli poirytowani tym, że nie strzeliliśmy gola. Gra nam "siadła". Ale to ważny punkt dla nas, bo Śląsk jest mocny w tym sezonie. Mają dobrych graczy w ataku, jak Erik Exposito. Wykorzystywali to. Mieli dużo przestrzeni i nas atakowali - analizował i dodał. - Nasza gra dobrze wygląda, ale brakuje goli i punktów. W końcu zaczniemy zdobywać punkty. Doprecyzujemy kilka rzeczy, które szwankują i nam nie wychodzą - zapowiedział bohater śląskiej drużyny.

Bramkarz Śląska Rafał Leszczyński był zawiedziony stratą punktów. - Wydawało mi się, że można było być blisko strzelca, zablokować go i nie dać mu tyle miejsca - komentował Rafał Leszczyński w Canal+ Sport. - Stworzyliśmy dużo klarownych sytuacji. Trzeba oddać Danielowi Bielicy, że utrzymał zespół w grze do ostatniej minuty - docenił postawę bramkarza rywali.

W następnej kolejce Śląsk zmierzy się z Legią. - Każdy mecz nakręca - przyznał Leszczyński. - Remis w ostatniej sekundzie nas nie podłamie. Dalej będziemy zasuwać. Boli nas to, że straciliśmy gola, ale wiedzieliśmy, że kiedyś ta seria może się skończyć - podkreślił golkiper Śląska.

Śląsk - Górnik 1:1

1:0 Exposito 33. min, 1:1 Czyż 90. min

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 20 755

Śląsk: Leszczyński - Konczkowski (71. Paluszek), Bejger Ż, Petkow, Macenko (89. Borthwick-Jackson) - Ince Ż (46. Żukowski), Pokorny, Olsen (85. Rzuchowski), Schwarz, Leiva - Exposito

Górnik: Bielica - Szala (46. Dadok), Triantafyllopoulos Ż, Janicki, Janza Ż - Yokota, Rasak, Pacheco (66. Czyż), Podolski (74. Ennali), Lukoszek (46. Kapralik) - Musiolik (66. Krawczyk)

ALEŻ UDERZYŁ! Tak strzela napastnik w formie 😎Erik Exposito daje prowadzenie @SlaskWroclawPl w starciu z @GornikZabrzeSSA ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/skfZ4UdW4c— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 8, 2023