Fran Tudor wraca do Kielc odczarować osobiste demony i ponownie przybliżyć Raków do KORONY

Gdyby tamten mecz komentował Dariusz Szpakowski, w tym momencie krzyknąłby słynne „Aj, Jezus Maria!” Na trzy sekundy (!) przed upływem ostat z pięciu doliczonych przez arbitra minut spotkania Korona – Raków, kontra częstochowian zakończyła się podaniem Vladislavsa Gutkovskisa do Tudora właśnie. Chorwat miał przed sobą pustą bramkę (7,32 m), a jednak zdołał w nią nie trafić! Piłka minęła słupek. Ach ta feralna kępka trawy...

Takie sytuacje potrafią śnić się piłkarzom całe lata. Ta również miała taki „potencjał”: gol oznaczałby mistrzowski tytuł częstochowian, przypieczętowany na Arenie Kielc. Porażka 0:1 zdawała się odkładać w czasie koronację podopiecznych Marka Papszuna. W minorowych nastrojach, z marsowymi minami ruszali więc w drogę powrotną.

A jednak wrócili tamtego wieczoru pod Jasną Górę w glorii mistrzów; zdecydowała o tym porażka Legii. Kilkadziesiąt kilometrów przed Częstochową ponury niczym trumna na kółkach autokar zmienił się w bardzo wesoły autobus! Filmiki z celebracji ligowego triumfu w jednym z zajazdów przy drodze pokazują, że właśnie Tudor – nie tylko z racji bałkańskiego temperamentu – należał do tych, którzy świętowali najgłośniej!

Teraz Raków – po raz pierwszy od 7 maja 2023 – wraca do Kielc. Z Franem Tudorem być może w roli kapitana, bo zdolność do gry Zorana Arsenicia po kontuzji kostki odniesionej w sobotę jest niepewna. Tudor co prawda w tym samym meczu z Puszczą przedwcześnie powędrował pod prysznic za dwie żółte kartki, ale ich ogólna suma nie wyklucza go z występu przeciw Koronie. Ma więc okazję – i ambicję! – by zatrzeć feralne wspomnienie. No i przybliżyć swój zespół do ponownego założenia mistrzowskiej korony!

Początek zaległego meczu 2. kolejki PKO Ekstraklasy Korona – Raków na Arenie Kielc w środę o godz. 18.30. Transmisja w Canal+ Sport.