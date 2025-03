Sensacja we Wrocławiu, Lech na kolanach! Kibice Śląska mają nowego idola [WIDEO]

Bergier jest najlepszym strzelcem beniaminka – ma na koncie siedem goli. Ten siódmy – strzelony trzy tygodnie temu Zagłębiu – miał wartość historyczną: był ostatnim ekstraklasowym trafieniem na „starej” Bukowej! GieKSiarz zdobył go, wchodząc na murawę z ławki.

- Chciałem zobaczyć, jak zareaguje na rolę rezerwowego. Muszę wiedzieć, z kim jestem na tej piłkarskiej wojnie! – trener katowiczan, Rafał Górak, potrafi mówić ekspresyjnie o piłce i piłkarzach. – Seba okazał się wygranym w tej próbie!

To miejsce na starej Bukowej Sebastian Bergier polubił szczególnie mocno

Jego podopieczni całkowicie z dotychczasowej areny się nie wyprowadzają. Wciąż będą tu trenować w ciągu tygodnia. Na nowy obiekt – przynajmniej do momentu oddania do użytku pełnego zaplecza treningowego – wchodzić mają raz w tygodniu. - Co będę najchętniej wspominać z Bukowej? - Bergier zastanawia się przez chwilę. - Gole tu strzelane i… saunę, ze względu na jej moc – odpowiada.

Ta ostatnia to „luksus” ostatnich lat. We wcześniejszych epokach problemem bywał brak ciepłej wody; albo wody w ogóle! – A wie pan, że jak ostatnio podlewano boiska, to też jej brakło w kranach? - śmiał się napastnik, gdy przywołaliśmy najtrudniejsze chwile w historii klubu. Po upadku spółki, która zarządzała klubem na początku XXI wieku, przy Bukowej brakowało nie tylko wody, ale i prądu!

Podobnych opowieści i anegdot związany z kultowym obiektem jest mnóstwo. „Kiedy przychodziłem do klubu, GKS miał dwie szatnie: dla starych i dla młodych” – mówił nam nieżyjący już Jan Furtok, najwybitniejszy piłkarz z Bukowej. „Młodzi przed odprawą musieli zapukać do drzwi szatni starszyzny i czekać cierpliwie na „ proszę”. Bez głośnego „wejść” z tamtej strony drzwi należało wrócić do siebie” – kreślił nam obraz swych pierwszych sezonów w GieKSie.

Nowa Bukowa - tutaj grać będzie GKS Katowice

GKS Katowice otwiera nowy stadion meczem z Górnikiem Zabrze

Na Nowej Bukowej – radni przegłosowali tę nazwę dla ulicy wiodącej na nowy stadion – ciepłej wody nie zabraknie. Zabrakło za to biletów na „mecz (kibicowskiej) przyjaźni” z Górnikiem; wszyscy chcą zobaczyć pierwszego gola GieKSiarzy na tym obiekcie. - Fajnie byłoby i tu postawić pieczątkę… - rozmarzył się Bergier od razu po wspomnianym trafieniu na zamknięcie „starej” Bukowej. Może mu się uda?

Początek meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Górnikiem Zabrze w niedzielę o godzinie 17.30. Transmisja w TVP Sport, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

