Grzegorz Lato o szansach lidera ekstraklasy na tytuł. "Raków Częstochowa mnie zadziwia"

Raków przyjechał, zrobił swoje, cześć i do widzenia

Raków imponuje w lidze. Ma przewagę dziewięciu punktów nad Legią Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że podopieczni trenera Marka Papszuna nie zmarnują szansy i wywalczą pierwszy tytuł w historii klubu. - Lider mnie zadziwia - powiedział Grzegorz Lato w rozmowie z naszym portalem. - Jest regularny, nie gubi punktów. Nawet jak ma trudniej, to nie przegrywa. To bardzo ważne, bo w ten sposób cały czas trzyma dystans nad Legią i skraca jej możliwości. Liczono, że pojedzie do Szczecina i straci punkty z Pogonią. Okazało się, że nic z tego. Raków przyjechał, zrobił swoje, cześć i do widzenia. Lider ma dobry zespół i super trenera w osobie Marka Papszuna - były słynny napastnik komplementował szkoleniowca.

To główny faworyt do zdobycia mistrzostwa Polski

Grzegorz Lato wierzy w to, że to właśnie Raków wygra w tym sezonie rozgrywki w ekstraklasie. - To główny faworyt do zdobycia mistrzostwa Polski - stwierdził. - Trzeba podkreślić to, że ten zespół od trzech lat jest blisko tego sukcesu. Dwa razy był wicemistrzem. Powtórzę: naprawdę mają w Częstochowie dobry zespół, który walczy. Tam nikt nie odpuszcza. Widać w tym wszystkim rękę trenera Marka Papszuna - zaznaczył były prezes PZPN na naszych łamach.

