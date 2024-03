Gwiazda freak-fightów w Wiśle Płock? Padła zaskakująca propozycja! Jest odpowiedź

Coraz częściej świat sportu i internetu przecinają się na przeróżnych płaszczyznach. Takiej potencjalnej współpracy jednak jeszcze nie było! Niewykluczone, że już niedługo treningi w jednym z popularnych polskich klubów piłkarskich może rozpocząć gwiazda freak-fightów, a konkretnie organizacji CLOUT MMA. Ciekawa propozycja padła ze strony Wisły Płock po jednym z nagrań Marianny Schreiber.

Gwiazda freak-fightów w Wiśle Płock? Padła propozycja

„Królowa” po wygranej Biało-czerwonych nad Estonią w półfinale baraży mistrzostw Europy 2024 w Niemczech opublikowała nagranie, jak na plaży w Tajlandii żongluje i bawi się piłką.

- Wygraliśmy. Przegrać nie mogliśmy – napisała Marianna Schreiber.

Wisła Płock zareagowała na ten materiał momentalnie. - Nie wiemy gdzie Pani jest, ale z taką formą zapraszamy na trening naszej drużyny kobiet – brzmiał wpis „Nafciarzy” na Twitterze.

Schreiber zdecydowała się na odpowiedź i nie odrzuciła tego pomysłu, twierdząc, że może przyjechać na treningi po szkoleniu wojskowym. - Z racji tego, że moja przygoda z freak-fightami zaczęła się w Płocku, to mam do Waszego miasta pewną słabość. A tak poważniej to z dużą chęcią skorzystałabym z Waszej propozycji, ale… matka, doktorantka, żołnierz, zawodnik MMA… w zeszłym roku w maju skończyłam grać w jednym z warszawskich klubów. Aczkolwiek jeżeli propozycja będzie aktualna to z chęcią odbyłabym taki trening po szkoleniu wojskowym - co Wy na to? - stwierdziła.

Kobieca drużyna Wisły Płock. W której lidze gra?

Kobieca drużyna Wisły Płock gra w grupie północnej drugiej ligi kobiet. Obecnie znajduje się tuż nad strefą spadkową. Czy Marianna Schreiber pomoże im w utrzymaniu się na tym poziomie rozgrywkowym?