Henryk Kasperczak nagle trafił do szpitala. Legendarny polski trener musi przejść operację, miał poważny wypadek

Kilka tygodni temu Kasperczak był w Warszawie honorowym gościem gali kończącej sezon 2022/23 w ekstraklasie. Podczas tego wydarzenia uroczyście dołączył do Galerii Legend Ekstraklasy, ale po powrocie do Francji poważnie ucierpiał. Jak donosi "dts24.pl", do wypadku doszło na posesji legendarnego polskiego piłkarza i trenera. W trakcie koszenia trawy zjeżdżający ze skarpy traktor-kosiarka przygniótł nogę 76-latka. W efekcie Kasperczak trafił do szpitala, gdzie przejdzie operację, po której najbliższe miesiące ma spędzić na wózku inwalidzkim. Następnie czeka go jeszcze rehabilitacja.

Henryk Kasperczak przejdzie operację po poważnym wypadku

Kasperczak to jeden z najbardziej utytułowanych polskich trenerów w historii. Wcześniej jako piłkarz wywalczył z reprezentacją Polski medal mistrzostw świata 1974 za trzecie miejsce i wicemistrzostwo olimpijskie w 1976 roku. Wziął też udział w MŚ 1978, a następnie został trenerem. Największe sukcesy odnosił we Francji (gdzie był wybrany trenerem roku 1990) i z afrykańskimi reprezentacjami. Z Tunezją pojechał na MŚ 1998, a z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Tunezją zdobywał medale Pucharu Narodów Afryki. W Polsce zasłynął też jako trener Wisły Kraków w latach 2002-2004. Z "Białą Gwiazdą" doszedł m.in. do 1/8 finału Pucharu UEFA.

76-latek jest też jednym z trzech Polaków w historii, którzy wzięli udział w mistrzostwach świata w roli zawodnika i trenera. Poza nim są to Paweł Janas i Adam Nawałka, ale Kasperczak jest jedynym, który nie był selekcjonerem reprezentacji Polski. Wielokrotnie wymieniano go w gronie kandydatów do objęcia tej posady, ale nigdy tak się nie stało.