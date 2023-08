Jan Tomaszewski przejechał się po Legii Warszawa! Mocne słowa, to muszą poprawić!

Jan Tomaszewski w mocnych słowach odniósł się do pucharowego boju warszawskiej Legii. Drużyna "Wojskowych" po dość szalonym meczu zremisowała z FC Midtjylland i na swój potencjalny awans będzie musiała poczekać do meczu w Warszawie. Były bramkarz reprezentacji Polski nie szczędził słów Legii w rozmowie z "Super Expressem" i powiedział, co musi koniecznie poprawić!

Jan Tomaszewski ostro o Legii. To muszą poprawić!

W trakcie rozmowy z "Super Expressem", Jan Tomaszewski zwracał uwagę na bardzo kiepską defensywę Legii, która wymaga natychmiastowej poprawy.

- Proszę mi powiedzieć, jaki do tej pory Legia rozegrała mecz "nie szalony". Udowodniła, myśmy to mówili, że Legia w defensywie jest jak ser szwajcarski. I wczoraj było potwierdzenie tego. Właściwie sami sobie strzelali bramki (...) Oczywiście w Lidze Konferencji są słabe zespoły i ta duńska drużyna była słaba. (...) Grają katastrofalnie słabo, również w defensywie. (...) Co na plus Legii? Na plus można zapisać to, że potrafi się odbudować i potrafi strzelić te remisujące, a potem zwycięskie bramki. Tyle tylko, że jeszcze raz podkreślam, każdą drużynę buduje się z tyłu na zero. I tu jest różnica między polską ligą, a ligą słabą europejską, nawet nie średnią, umówmy się. Strzelają im bramki, jak chcą. (...)( Mieli multum sytuacji i gdyby tam no lepsi byli zawodnicy, też by to spotkanie wygrali. Legia niestety, niestety, z tyłu nie gra na zero. I musi to poprawić. Bo proszę zauważyć, w naszej lidze oni strzelili w 4 meczach 8 bramek - brawo. Stracili jedną. Bo jeszcze Legii się boją. A tutaj obcokrajowcy się nie boją, grają otwartą piłkę i ich w defensywie ośmieszają. Jeśli chodzi o ofensywę, to dobrze im to idzie (...) Jeśli Legia nie przejdzie do fazy grupowej Ligi Konferencji, to może sobie to zawdzięczać tylko sobie. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby oni tego nie wygrali, przy tak słabym przeciwniku. Ale na fazę grupową, to może by już za mało. Natychmiast trzeba poprawić grę w defensywie i jest coś z bramkarzem. Tobiasz nie spisuje się jakoś najlepiej. - powiedział Tomaszewski.