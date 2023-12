Jan Tomaszewski takich rywali życzy Legii w Lidze Konferencji, komplementuje tego gracza. "Uuu, to już będzie coś"

Sturm czy Ajax?

Na 18 grudnia zaplanowano losowanie 1/16 finału Ligi Konferenji. Rywalami Legii będzie ktoś z grupy: Olympiakos Pireus (Grecja), Ajax Amsterdam (Holandia), Betis Sewilla (Hiszpania), Sturm Graz (Austria), Union Saint-Gilloise (Belgia), Maccabi Hajfa (Izrael), Servette Genewa (Szwajcaria), Molde (Norwegia). - Chciałbym albo Sturm Graz, żeby ich przejść, a żeby się ładnie pokazać w Europie to Ajax - powiedział nam Jan Tomaszewski przed losowaniem. - Życzę też Legii, żeby trafiła na Ajax. Z tak silnym przeciwnikiem polska drużyna jeszcze w tym roku nie grała. Nic nie mają do stracenia, a jeśli wygrają z Holendrami, to będzie wielki sukces – zaznaczył legendarny piłkarz.

Pochwalił Josue

Tomaszewski uważa, że Legia w 1/16 finału nie stoi wcale na straconej pozycji. Były kadrowicz komplementował postawę stołecznego klubu w Europie. Wyróżnił kapitana Josue. - Naprawdę gra Legii układa się jej profesjonalnie – komentował. - Grają to, co umieją i wykorzystują to, że mają Josue. Na pewno Sturm jest do pokonania. A pozostałe zespoły? Jak się wygra, to się właściwie nic nie zyska. Natomiast jakby się wygrało z Ajaksem... Uuu to już będzie coś - stwierdził Tomaszewski w rozmowie z naszym portalem.

