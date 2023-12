i Autor: Cyfrasport Patryk Kun

Na kogo trafi Legia?

Patryk Kun o walce o mistrzostwo i występach w Europie. Gwiazdor Legii o losowaniu, szansach w Lidze Konferencji

Patryk Kun rozgrywa pierwszy sezon w Legii. Teraz przyczynił się do wygranej 2:0 z Cracovią w 19. kolejce ekstraklasy. To właśnie on na początku drugiej połowy strzelił pierwszego gola w tym spotkaniu. To było jego premierowe trafienie w barwach stołecznego klubu. Po zawodach Patryk Kun mówił o walce o mistrzostwo, a także o rywalizacji w Lidze Konferencji.