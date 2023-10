i Autor: Cyfra Sport Jerzy Brzęczek

Jasne stanowisko!

Jerzy Brzęczek szczerze o swojej przyszłości. Powiedział o powrocie do pracy, jasna deklaracja

Jerzy Brzęczek postanowił skomentować pogłoski w swojej sprawie. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski ostatnimi czasy łączony był z powrotem do pełnienia funkcji trenera Wisły Płock, jednak ostatecznie, "Nafciarze" postawili na Dariusza Żurawia. Czy to oznacza, że Brzęczek nie wróci do pracy? Jak powiedział sam zainteresowany, jest gotowy do powrotu na ławkę.