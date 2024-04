Jest decyzja w sprawie Wisły Kraków! Klamka zapadła, kibice nie mają wyjścia, szczegółowe wyjaśnienia

Wisła Kraków w rozgrywkach Pucharu Polski pokazała się ze znakomitej strony. "Biała Gwiazda" w 1/32 finału odprawiła z kwitkiem Lechię Gdańsk, kolejnym zespołem na drodze ekipy z Reymonta była Polonia Warszawa. Wówczas podopieczni jeszcze Radosława Sobolewskiego triumfowali aż 3:0 po trafieniach Szymona Sobczaka, Bartosza Jarocha oraz Angela Rodado. W 1/8 finału Wisła Kraków pewnie wygrała ze Stalą Rzeszów aż 4:1. Prawdziwy sprawdzian przed "Białą Gwiazdą" miał miejsce w ćwierćfinale oraz w półfinale z Widzewem Łódź i Piastem Gliwice. W obu przypadkach drużyna prowadzona przez Alberta Rude okazała się lepsza od rywali 2:1. 2 maja Wisła Kraków pojawi się na PGE Narodowym, gdzie rozegra decydujące starcie z Pogonią Szczecin. Największym problemem "Białej Gwiazdy" jest zakaz wyjazdowy dla kibiców. Wszystko przez zachowanie w poprzednim sezonie, kiedy na meczu Pucharu Polski z Motorem Lublin rzucali racami na boisko.

Wisła Kraków otrzymała odpowiedź od PZPN! Jasne stanowisko

W środę PZPN postanowił zamieścić komunikat w związku z tą sprawą. - W środę, 10 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN o zawieszenie kary dyscyplinarnej zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców, orzeczonej w stosunku do Klubu TS Wisła SA 22 listopada 2022 r. w wymiarze 3 meczów, a nadto po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN i pismem Klubu TS Wisła Kraków S.A., postanowiła: – przychylić się do wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN i zawiesić wykonanie wyżej wymienionej kary na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata. Komisja Dyscyplinarna PZPN wzięła pod uwagę, że orzeczona kara nie mogła zostać wykonana w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na to, że Klub rozgrywał wszystkie mecze Pucharu Polski w charakterze gospodarza.Złożenie i rozpoznanie wniosku nastąpiło w oparciu o treść art. 165 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, zgodnie z którym jeżeli orzeczona przez organ dyscyplinarny kara nie została wykonana co najmniej w połowie, podmiotami uprawnionymi do złożenia przedmiotowego wniosku są jedynie Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Dyscyplinarnego lub Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Komisja Dyscyplinarna dodatkowo poucza Klub oraz kibiców, że w przypadku powtarzającego się naruszania zasad bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będzie zobligowana do zastosowania najsurowszych kar dyscyplinarnych, w tym wykluczenia Klubu z przyszłych rozgrywek Pucharu Polski. - można przeczytać.