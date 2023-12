i Autor: Cyfrasport Jesus Imaz, Jagiellonia Białystok

Cele Hiszpana na rundę rewanżową

Jesus Imaz już przeszedł do historii Jagiellonii. Kolejne wyzwania przed gwiazdą wicelidera ekstraklasy

Od sześciu lat Jesus Imaz występuje w Polsce. Najpierw błyszczał w Wiśle Kraków, a od czterech lat jest gwiazdą Jagiellonii. Zapisał już piękną kartę, bo jest najlepszym strzelcem w historii występów klubu z Podlasia w ekstraklasie. Jednak to nie koniec wyzwań przed hiszpańskim napastnikiem. Kolejne cele przed nim do osiągnięcia to zostać najlepszym zagranicznym snajperem w dziejach polskiej ligi, a także najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach białostockiej drużyny.