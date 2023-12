Śląsk Wrocław bez tajemnic. Leszczu, snajper, poliglota i... kreator mody rządzą ligą

Nikt nie kochał Cracovii jak On

Erik Exposito. Napastnik. Przydomek „Erik”. Kapitan, lider, snajper. Jedna z najlepszych lewych nóg w lidze, obok Josue. Precyzyjne i mocne wykończenie. Przekonałem się o tym wiele razy na treningach broniąc jego strzały.

Łukasz Bejger. Obrońca. „Bajzi”. Jeden z lepszych obrońców młodego pokolenia. Jeśli tak dalej będzie pracował, to zapowiada się duża kariera przed nim. Śmiejemy się, że musi więcej czasu spędzać w siłowni, aby nabrać masy.

Aleks Petkow. Obrońca. „Aleks”. Lider defensywy, zawodnik o dużych umiejętnościach. Bardzo komunikatywny. Bez problemu odnalazł się w szatni po transferze. Poliglota. Mówi po angielsku, hiszpańsku, bułgarsku i nieźle radzi sobie po polsku.

Patryk Janasik. Obrońca. „Janas”. Zaawansowany technicznie, niezły motorycznie. Wszechstronny, poradzi sobie na kilku pozycjach. Może zagrać w środku pomocy i na bokach obrony.

Martin Konczkowski. Obrońca. „Konczi”. Jest naszym skarbnikiem. Doświadczony, od 10 lat w lidze. Ponad 300 meczów. Jeden z tych, którzy trzymają szatnię.

Mateusz Żukowski. Obrońca. „Żuko”. Jeśli chodzi o genetykę, to powiedziałbym o nim, że to potwór lub zwierzak. Bardzo silny, wybiegany, szybki. Naprawdę ma wszystko, aby grać na bardzo wysokim poziomie. Jak przerzuci treningi na mecze, to będziemy mieli z niego jeszcze większą pociechę.

Jehor Macenko. Pomocnik. „Matsen”. Adrenalina w nim buzuje cały czas. Zdarza się, że robi dziwne rzeczy przed meczami. Cały chodzi, aż się trzęsie. Tak jest nakręcony, że trzeba go temperować, żeby kartki nie złapał. Nieprzyjemny w grze dla rywali.

Burak Ince. Pomocnik. „Bury”. Dobra lewa noga. Pozytywny chłopak. Jest zabawnie, gdy mówi mieszanką tureckiego i angielskiego. Złapał dobry kontakt z szatnią, nieźle się wkomponował w zespół. Trzyma z Leivą.

Nahuel Leiva. Pomocnik. „Cygan”. Najbardziej szalona postać w szatni. Argentyńczyk mocno dba o atmosferę, żeby było wesoło. Największy żartowniś w zespole. Mega pozytywna postać, a do tego mocny piłkarsko.

Daniel Łukasik. Pomocnik. „Miły”. Doświadczony, ograny w wielu klubach. Do tego profesjonalista. Młodzież może się od niego wiele nauczyć.

Patrick Olsen. Pomocnik. „Olsi”. Kreator mody, bo jego stylówki są niebanalne. Czasami nie dowierzamy, że można się tak ubrać. Jedyny w swoim rodzaju po tym względem. Jak złapie pewność siebie, to jeden z najlepszych graczy w lidze.

Peter Pokorny. Pomocnik. „Peter”. Bardzo komunikatywny. Nie miał problemów, żeby zadomowić się w zespole. Mówi po hiszpańsku, polski też szybko przyswoił. Drzemie w nim duży potencjał. Niezły przegląd pola. Bardzo potrzebna jednostka w szatni.

Michał Rzuchowski. Pomocnik. „Rzucho”. Pełni rolę dżokera. Uniwersalny, bo może zagrać na trzech pozycjach w środku pomocy. Dobry technicznie, nieźle gra głową.

Piotr Samiec-Talar. Pomocnik. „Sami”. Duży potencjał, dobra lewa noga. Wesoły chłopak, z ciętą ripostą sytuacyjną. Potrafi rozbawić żartem, ale i „zagiąć” odpowiedzią.

Petr Schwarz. Pomocnik. „Szwaniu”. Profesjonalista. Zawsze pojawia się godzinę przed treningiem. Przychodzi pierwszy, wychodzi ostatni. Dba oto, aby szatnia nam „nie odfrunęła”.

Kenneth Zohore. Napastnik. „Kenneth”. Widać, że grał w dużych klubach. Duńczyk rywalizował z Erikiem, więc trudno było mu się przebić. Na pewno pokaże się po zimowych przygotowaniach.

Patryk Szwedzik. Napastnik. „Szwedziu”. Może być niewidoczny, ale trzeba przyznać, że piłka go szuka na polu karnym. Potrafi się znaleźć w sytuacjach podbramkowych. Ma tę „czutkę”, co cechuje dobrych snajperów. Jak nabierze doświadczenie, zacznie się ogrywać, to może zajść daleko.

Kacper Trelowski. Bramkarz. „Trelu”. Cichy chłopak. Mało mówi, ale jak się już odezwie, to jego riposta jest wyjątkowo celna.

Cameron Borthwick-Jackson. Obrońca. „Cameron”. Spokojna osoba. Pierwszy raz poza Anglią. Ma dużo jakości w lewej nodze. Będzie starał się udowodnić swoją przydatność.

Aleksander Paluszek. Obrońca. „Paluch”. Jedna z najlepszych „główek” w drużynie. Potrafi z niej zrobić pożytek. Gdy wchodzi, to wnosi pozytywną energię. Nie zawiódł zespołu.

Karol Borys. Pomocnik. „Kari”. Jeśli chodzi o technikę, to lewa i prawa noga na wysokim poziomie. Dobra wizja gry, przegląd pora. Musi poprawić się fizycznie.

