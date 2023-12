Najpewniejsze ręce w ekstraklasie. To on ma najwięcej czystych kont, będzie jak Marcin Bułka we Francji?

To największy skarb Korony i zmora rywali. Ma patent na Legię, jak słyszą jego nazwisko to dostają palpitacji serca

W tym sezonie najlepszą defensywę w lidze mają dwie drużyny: Piast i Śląsk. Stracił po 14 goli. We wrocławskim zespole na ten dorobek pracowało dwóch bramkarzy. Trzy gole puścił Kacper Trelowski (1 występ), a 11 trafień poszło na konto Rafała Leszczyńskiego (16 gier). I to właśnie "Leszczu" jest liderem klasyfikacji z czystym kontem w ekstraklasie. W siedmiu spotkaniach rywale nie dali rady go pokonać. Ostatnio golkiper lidera został nominowany do nagrody "Piłkarz miesiąca" w listopadzie.

Grupa pościgowa napiera

Kto jest za jego plecami? Drugą pozycję w tym zestawieniu zajmuje Kacper Tobiasz (Legia), który jest niepokonany sześć razy (15 meczów). Taki sam dorobek ma Daniel Bielica (Górnik), ale pracował na to w 17 spotkaniach. Za podium mamy trzech bramkarzy, którzy nie puścili gola w pięciu grach. Są nimi: Vladan Kovacević (Raków) w 14 meczach, Frantisek Plach (Piast) w 15 grach i Zlatan Alomerović (Jagiellonia) w 17 występach.

Putnocky miał najlepszy wynik

W ostatnich dziesięciu latach najlepszy wynik wypracował Matus Putnocky w sezonie 2016/17, gdy grał w Lechu. Słowak miał wtedy 18 czystych kont (30 meczów). Przed dwoma laty krok od wyrównania tego osiągnięcia był Dante Stipica z Pogoni, który skończył z dorobkiem 17 meczów na zero z tyłu.

Dorobek bramkarzy w ostatnich 10 latach:

* Sezon 2022/23

Vladan Kovacević (Raków): 16 czystych kont w 28 występach

Filip Bednarek (Lech): 16 czystych kont w 32 występach

* Sezon 2021/22

Vladan Kovacević (Raków): 11 czystych kont w 27 występach

Frantisek Plach (Piast): 11 czystych kont w 33 występach

* Sezon 2020/21

Dante Stipica (Pogoń): 17 czystych kont w 30 występach

* Sezon 2019/20

Frantisek Plach (Piast): 15 czystych kont w 37 występach

* Sezon 2018/19

Dusan Kuciak (Lechia): 16 czystych kont w 28 występach

* Sezon 2017/18

Arkadiusz Malarz (Legia): 15 czystych kont w 36 występach

* Sezon 2016/17

Matus Putnocky (Lech): 18 czystych kont w 30 występach

* Sezon 2015/16

Jakub Szmatuła (Piast): 14 czystych kont w 37 występach

* Sezon 2014/15

Dusan Kuciak (Legia): 15 czystych kont w 31 występach

* Sezon 2013/14

Michał Miśkiewicz (Wisła Kraków): 15 czystych kont w 37 występach

* dane na podstawie transfermarkt.pl

