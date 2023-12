Rafał Leszczyński o wyczynach Śląska w ekstraklasie. "Za wrażenie artystyczne nikt punktów nie daje"

Niech wszyscy sobie gadają

W ostatniej kolejce Śląsk pokonał na wyjeździe 2:1 Zagłębie Lubin. To był 16 mecz bez porażki dla wrocławian w tym roku. Bramkarz Rafał Leszczyński w tej rundzie był najlepszy na swojej pozycji. W ośmiu spotkaniach zachował czyste konto. Tak skomentował wyniki lidera ekstraklasy. - Nie uważam, żeby to było szczęście - powiedział Rafał Leszczyński w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Szczęście to można mieć w pięciu czy sześciu meczach. Ale jeśli ta seria trwa przez 16 kolejnych spotkań, to jest to po prostu praca u podstaw. Może nie gramy najefektowniej, ale gramy za to efektywnie. I to się liczy. Najważniejsze, że są punkty, a za wrażenie artystyczne ich nie ma. Jak to się mówi: niech wszyscy sobie gadają, a my w ciszy będziemy sobie pracować i dalej robić swoje - zapowiedział bramkarz Śląska.

Problemy zdrowotne gwiazdy Legii, walczył sam ze sobą. "Czuję jak mi w głowie dudni"

🗣️ Rafał Leszczyński, @SlaskWroclawPl: "Niech wszyscy sobie gadają, my w ciszy będziemy pracować i robić swoje" 📺 Liga+Extra trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/W09abyrFtb— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 17, 2023

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to