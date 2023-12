Śląsk nie traci czasu i już szykuje wzmocnienia. Kolejny Bułgar w ekipie lidera ekstraklasy!

Petkow przetarł szlak

Przed Śląskiem ostatni mecz w tym roku. 15 grudnia wyjazdowe derby z Zagłębiem Lubin. Piłkarze będą walczyć o punkty, a władze rozglądają się za nowymi nabytkami przed rudną rewanżową. W tym sezonie odkryciem wrocławskiej drużyny jest Aleks Petkow. Sprowadzenie Bułgara to był strzał w dziesiątkę. Jest liderem linii obrony, która straciła tylko 14 goli w lidze. Najwyraźniej Petkow przetarł szlak, że wrocławski klub ponownie spojrzał na bułgarski rynek.

Rafał Leszczyński pokazuje, że nie jest wcale z niego taki... Leszcz! Bramkarz lidera błyśnie w derbach Dolnego Śląska?

Wypożyczenie do końca rundy

Jak podał portal Blitz nowym zawodnikiem Śląska ma zostać Simeon Petrow. To obrońca reprezentacji Bułgarii. W tym roku zadebiutował w drużynie narodowej w meczu z Serbią w eliminacjach EURO 2024. Do tej pory rozegrał w niej trzy mecze. Wystąpił jeszcze w starciach z Litwą i towarzyskiej grze z Albanią. Jego atutem są warunki fizyczne, bo mierzy 192 cm wzrostu. Jest piłkarzem CSKA 1948. W tej rundzie zagrał w 10 meczach. Według bułgarskiego portalu Petrow 15 grudnia ma przejść w Śląsku badania medyczne. Jeśli wszystko będzie w porządku z jego zdrowiem, to zostanie wypożyczony do końca sezonu z opcją pierwokupu.

Josue o sukcesie w Lidze Konferencji. Kapitan Legii o charakterze, duchu walki i potrzebnym wsparciu

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej