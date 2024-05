Już wszystko jasne. Poznaliśmy terminarz na nowy sezon Ekstraklasy, są zmiany

Radovan Pankov zapewnił Legii puchary. Tak Serb nazwał kapitana Josue, co za słowa! Zaskoczeni?

Start Ekstraklasy nastąpi tydzień po zakończeniu piłkarskich mistrzostw Europy, których mecz finałowy odbędzie się 14 lipca w Berlinie. Polska liga ruszy 20-21 lipca i piłkarska jesień potrwa do 7 grudnia. Zaplanowano w tym czasie 18 kolejek, w tym jedną awansem z rundy wiosennej. Jest jedna zmiana w porównaniu z kończącym się sezonem, bo zakończenie jesieni nastąpi tym razem nastąpi tydzień wcześniej.

- Na jesień zaplanowano w ramowym terminarzu 18 kolejek. Po doświadczeniach obecnego sezonu postanowiliśmy skrócić nieco grę w grudniu. Ostatnia pełna kolejka zaplanowana została na 7 grudnia, ewentualne zaległe spotkania będą rozgrywane w weekend 14-15 grudnia w terminie rezerwowym - powiedział dyrektor Ekstraklasy Marcin Stefański.

Piłkarze powrócą na boiska w dniach 1-2 lutego 2025, a zakończą rozgrywki 24-25 maja. - Mając na względzie uwagi płynące ze strony klubów, chcemy, aby drużyny jesienią miały dostępny dodatkowy termin - nie w środku tygodnia - w sytuacji, gdy pojawi się konieczność zagrania meczów przełożonych w początkowych kolejkach sezonu, w szczególności w okresie kwalifikacji rozgrywek UEFA, kiedy klubom grającym w rozgrywkach międzynarodowych będzie przysługiwać, jak do tej pory, prawo do przełożenia dwóch spotkań – wyjaśnił Stefański. Nastąpiła też zmiana w regulaminie. Po doświadczeniach z meczem Piast – Puszcza w sezonie 2023/24 zmieniono część przepisów dotyczących dokańczania meczu. Prawo udziału w nim będą mieli wszyscy zawodnicy aktualnie uprawnieni do rozgrywek, podobnie jak przy przekładanych meczach.

