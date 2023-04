Kibice Legii grożą bojkotem. Poważne wyzwanie przed PZPN. Kolejna afera przed finałem Pucharu Polski?

Finał Pucharu Polski zbliża się wielkimi krokami. Mecz pomiędzy Legią Warszawa, a Rakowem Częstochowa odbędzie się 2 maja o godzinie 16:00. Jeszcze kilka tygodni temu nie było pewne, czy obie drużyny rozegrają to spotkanie na PGE Narodowym, ostatecznie udało się dopiąć to wydarzenie na Stadionie Narodowym, jednak teraz pojawiają się inne problemy, które miały miejsce także rok temu. Instytucje decyzyjne nie zgodziły się na wniesienie i zaprezentowanie wielogabarytowych sektorówek. Na ten temat wypowiedzieli się kibice Legii Warszawa. - Nie wymagamy niczego specjalnego. Chcemy poświęcić czas, pieniądze, zapał i tak dalej, aby meczy był ciekawszy. Chcemy rzeczy zupełnie błahej. Wnieść na mecz oprawę. Nie jest to jakiś specjalne radykalny postulat. Jednak my w tej kwestii będziemy radykalni do samego końca - napisali Nieznani Sprawcy.

Kibice z jasnym przekazem do władz! Mocny transparent przed finałem Pucharu Polski

Przed meczem 28. kolejki pomiędzy Legią Warszawa, a Lechem Poznań, kibice gospodarzy wywiesili transparent z jasnym przekazem. "Finał PP bez oprawy = Finał PP bez kibiców". Rok temu kibice Lecha Poznań, których było ponad 10 tysięcy nie weszło na PGE Narodowy i przez całe spotkanie stali pod obiektem. Jeśli władze nie zmienią zdania do tego samego mogą posunąć się fani warszawskiej Legii.

