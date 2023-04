Kibice z Krakowa pogrążeni w żałobie. Nie żyje młody piłkarz. Miał zaledwie 29 lat

Legia nie chce MIEDŹ mistrzostwa? "To dobra lekcja dla każdego z nas"

Co zrealizuje Czech?

Piotr Reiss o szansach Lecha w Lidze Konferencji. „Fiorentina złapała wiatr w żagle, to mocny rywal, ale...”

Tuż po tegorocznych świętach wielkanocnych, klub Hutnik Kraków miał dla swoich fanów przygnębiającą wiadomość. We wtorek 11 kwietnia oficjalnie potwierdzone zostały informacje o przedwczesnej śmierci wychowanka krakowskiego klubu, Mariusza Sierakowskiego. Urodzony na początku lutego 1994 roku zawodnik niedawno obchodził swoje 29 urodziny. - Przed chwilą dotarła do nas tragiczna informacja. W wieku 29 lat tragicznie zginął nasz wychowanek, Mariusz Sierakowski. Do zobaczenia na Sektorze Niebo! - poinformował na Facebooku krakowski klub, żegnając młodego zawodnika.

Przedwczesna śmierć młodego piłkarza. Mariusz Sierakowski nie żyje, niedawno skończył zaledwie 29 lat

Przygnębiające wieści mocno zszokowały fanów Hutnika, którzy nie mogli uwierzyć w to, co się stało. - Wróć do Nas błagam!!!! - rozpaczliwie napisała pod postem Hutnika Kraków jedna z internautek, która pogrążyła się w żałobie po śmierci 29-letniego piłkarza. Obecnie nie są znane okoliczności śmierci Mariusza Sierakowskiego. Z pewnością informacje w tej sprawie zostaną podane opinii publicznej w kolejnych dniach.