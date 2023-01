Kontuzjowany Carlitos pokazał zdjęcie ze szpitala. Mina gwiazdy Legii może wielu zaskoczyć

11 meczów z rzędu bez gola

Carltios miał udane końcówkę przygotowań do rudny rewanżowej. W dwóch ostatnich sparingach strzelił trzy gole. Liczył na to, że skuteczność przeniesie na ekstraklasę. Jednak w meczu z Koroną nie przełamał się, choć miał świetną okazję w drugiej połowie. Jego strzelecka posucha to już 11 meczów z rzędu bez gola, licząc wszystkie rozgrywki. W dodatku, spotkanie z beniaminkiem zakończyło się dla niego pechowo. Piłkarz złamał rękę. Konieczny był zabieg. Teraz czeka go przerwa. Będzie pauzował kilka tygodni.

Angulo życzy mu powrotu do zdrowia

Hiszpan zamieścił zdjęcie po zabiegu. Hiszpański napastnik jest na nim uśmiechnięty, pokazał także kciuk. - Wrócę niebawem Legia - napisał w komentarzu do zdjęcia Carlitos na swoim profilu na Instagramie. Zdjęcie skomentował oficjalny profil Legii: "Wróć silniejszy!". Komentarz zamieścił także jego rodak Igor Angulo, były as Górnika Zabrze, który napisał: "Wracaj szybko do zdrowia!

W trakcie meczu z Koroną Kielce Carlitos złamał rękę. Na dziś zaplanowany jest zabieg. Do pełnego treningu z drużyną zawodnik wróci za kilka tygodni. Carlos, wracaj szybko do zdrowia 💪 pic.twitter.com/uwIaZrXwTD— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) January 30, 2023

