i Autor: Cyfrasport Kosta Runjaić

Przełom zespołu wicemistrza Polski?

Kosta Runjaić po awansie w Pucharze Polski. Trener Legii Warszawa zwrócił uwagę na ten szczegół

Piłkarze Legii zachwycali na początku sezonu. Byli wymieniani jako główny kandydat do wywalczenia mistrzostwa Polski. Jednak ostatnio warszawski zespół mocno obniżył loty, co pokazały cztery porażki z rzędu w lidze. Teraz stołeczny klub awansował do 1/8 finału Pucharu Polski po wygranej 3:0 z GKS-em Tychy.