Kosta Runjaić po występie z Zagłębiem. Tak trener Legii zareagował na wygraną wicelidera

Świetne podania Josue

Na starcie rundy rewanżowej warszawski zespół jest w dobrej dyspozycji. W Lubinie dominował nad rywalem, miał przewagę w posiadaniu piłki. Legia strzeliła dwa gole, oba po świetnych asystach ze strony Josue. W pierwszej połowie kapitan idealnie wypatrzył Pawła Wszołka, który jego podanie zamienił na gola. W drugiej połowie Portugalczyk zagrał z rzutu wolnego na pole karne, a tam piłkę nogę dołożył Ernest Muci. Legia prowadziła, ale po stracie bramki cofnęła się i w ten sposób Zagłębie stworzyło sobie kilka okazji.

Zagłębie podjęło ryzyko

Trener Kosta Runjaić nie ukrywał zadowolenia z kolejnego zwycięstwa podopiecznych. - Graliśmy bardzo dobrze piłką, podobnie jak miało to miejsce w spotkaniu z Koroną - przyznał szkoleniowiec, cytowany przez klubowe media. - W pierwszej połowie spotkania zdominowaliśmy rywala. Na początku drugiej połowy zdobyliśmy bramkę, ale później oddaliśmy pole. Zagłębie podjęło większe ryzyko, a walka toczyła się do samego końca. Zagłębie to bardzo dobra drużyna. Jestem szczęśliwy z tego zwycięstwa. Za nami bardzo trudny i wymagający mecz. Rywalizacja odbywała się na bardzo dużej intensywności. Zespół przebiegł dużo kilometrów, wykonał dużo sprintów. Najważniejsze jest zwycięstwo - podsumował trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalny profil klubu z Łazienkowskiej.

Piękne podanie Josue i Paweł Wszołek daje prowadzenie Legii!📺 Transmisja w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/xs9PnlSL4p pic.twitter.com/KtNdP5vmZS— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 4, 2023

