Kosta Runjaić o wyzwaniu, krytyce i reakcji kibiców. Trener Legii wspomniał o... wyścigu żółwi

Kapitalną bramkę z rzutu wolnego strzelił kapitan Josue, który po tym trafeniu uciszał trybuny. Przebudził się także Marc Gual, który zdobył dwie bramki. - To zwycięstwo było ważne dla każdego z nas - powiedział trener Kosta Runjaić w rozmowie w Canal+ Sport. - To był wręcz mus, żeby wygrać. Udało się i z tego bardzo się cieszę. Spójrzmy na wyniki w ekstraklasie. W tym sezonie toczy się wyścig żółwi. Nie łatwo się gra w tej lidze. Piast to dobry zespół, ma porządnych piłkarzy. Uważam, że do czerwonej kartki prezentowaliśmy się naprawdę solidnie. To nie był nasz najlepszy mecz, ale czasami grasz lepiej i przegrywasz - tłumaczył.

Pojawia się krytyka, to muszą się z nią zmierzyć

Kibice z trybuny zwanej "Żyletą" wywiesili dwa transparenty. Jeden z napisem "Auf Wiedersehen" skierowany był do trenera Legii. Dyrektor sportowy Legii był za to adresatem kolejnego transparentu. "Panie Jacku. Dziękujemy. Już wystarczy". Czy Zieliński i Runjaić odzyskają zaufanie sympatyków klubu? - Każdy tydzień o kiedy zacząłem pracę w Legii stanowi wyzwanie - dodał Runjaić w Canal+ Sport. - Ale to część tej roboty. Rozumiem kibiców, to ich prawo. Wsparcie, które od nich otrzymujemy jest niesamowite. Piłkarze czy trenerzy przychodzą i odchodzą, ale klub zostaje. To ważne dla miasta i wielu ludzi. Doceniam to. Jestem wdzięczny za wsparcie. Nawet jeśli pojawia się krytyka, to musimy się z nią zmierzyć. Pozostać jednością i mam nadzieję, że niedługo Żyleta będzie bliżej nas - zapowiedział szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

