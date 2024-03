Kibice Legii żegnają niemieckiego trenera. Wymowny transparent, oberwało się też dyrektorowi klubu

Kosta Runjaić wyciągnie Legię z dołka? "Odbił piętno, to wszystko, co się dzieje..."

Słabe występy w poprzednich meczach i rosnąca strata do pierwszego miejsca w lidze sprawiły, że kibice nie ukrywają pretensji do ludzi odpowiedzialnych za zespół . Na „Żylecie”, trybunie zajmowanej przez najbardziej zagorzałych kibiców pojawiły się transparenty ze słowami pod adresem trenera Kosty Runjaica i dyrektora sportowego, Jacka Zielińskiego. Temu pierwszemu kibice mówią w jego ojczystym języku: „Auf Wiersehen”, czyli do widzenia czy też do zobaczenia. Kibice są niezadowoleni z pracy Runjaica, braku zadowalających wyników i stylu. Z kolei Jacek Zieliński mógł przeczytać, że i jemu kibice przestają ufać. - "Panie Jacku. Dziękujemy. Już wystarczy" – napisano na transparencie.

Runjaic ze pokojem przyjął treść transparentu, a nawet z pewną dozą humoru je skomentował.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom. Był prawie cały stadion, co pokazuje, że Legia jest bardzo ważna w tym mieście. Piłkarze przychodzą i odchodzą, tak samo jak trenerzy, ale klub będzie zawsze – powiedział niemiecki szkoleniowiec na konferencji po meczu.

- Zgadzam się, że do tej pory nie spełniliśmy oczekiwań. Kibice dali wyraz swoim emocjom, choć tak naprawdę "Auf Wiedersehen" oznacza "do zobaczenia", więc mam nadzieję zobaczyć się z nimi podczas kolejnego meczu. Ja wykonuję swoją pracę najlepiej, jak potrafię i skupiam się na rzeczach, na które mam wpływ. W piłce nie można się przejmować okrzykami z trybun czy transparentami – dodał szkoleniowiec Legii, która po 25 kolejkach zajmuje 5. miejsce w tabeli ze stratą 7 punktów do lidera, Jagiellonii Białystok.

