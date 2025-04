Filip Szymczak bohaterem Katowic. Rafał Górak naprawdę to o nim powiedział

Prezes Stali, Jacek Klimek, poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że do porozumienia z Djurdjeviciem doszło bardzo szybko. Dodał, że klub skorzystał z zapisu w umowie z Niedźwiedziem i po wypłaceniu odprawy rozwiązał z nim kontrakt. Wyjaśnił, dlaczego nie zdecydował się na zmianę trenera wcześniej, mimo złej passy drużyny.

Ivan Djurdjević nowym szkoleniowcem Stali Mielec?

- Taka operacja to są też konkretne kwoty, a my musimy szanować każdą złotówkę. To nie jest zabawa i po naciśnięciu guzika budżet się nie powiększy - powiedział Klimek.

Prezes Stali podkreślił, że do zatrudnienia Djurdjevicia przekonały go waleczność, charyzma i bogate doświadczenie Serba, zarówno jako piłkarza, jak i trenera. Wraz z Niedźwiedziem odszedł również trener przygotowania fizycznego, Mateusz Borzym. Do sztabu szkoleniowego dołączy asystent wskazany przez nowego trenera.

Jonatan Braut Brunes wciąż zadziwia! Wiking z Rakowa sieje postrach!

JAN TOMASZEWSKI O LEWANDOWSKIM. CO Z PRZYSZŁOŚCIĄ GWIAZDY BARCELONY? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Klimek odniósł się również do transferu Ilji Szkurina do Legii Warszawa.

- W naszych realiach to była oferta nie do odrzucenia. Obie strony są wygrane - stwierdził.Prezes Stali przeprosił także kibiców za postawę drużyny w ostatnich meczach, zarówno pod względem sportowym, jak i braku podziękowania za wsparcie po meczach: - Jeszcze raz przepraszam. Nigdy więcej się to nie powtórzy - zapewnił.

Djurdjević to znana postać w polskiej piłce. Jako zawodnik przez sześć lat reprezentował barwy Lecha Poznań. Później trenował młodzieżowe zespoły "Kolejorza", a w 2018 roku objął pierwszą drużynę. Prowadził również Chrobrego Głogów i Śląsk Wrocław. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora sportowego w klubie z Lipawy (Łotwa).

Ilja Szkurin przebudzi się w Legii? Siergiej Kriwiec o braku komfortu, presji i ciśnieniu białoruskiego napastnika [ROZMOWA SE]

- Tak naprawdę byłem nie tylko dyrektorem sportowym, ale też pomagałem w prowadzeniu zespołu - powiedział Djurdjević.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Serb dodał, że po odejściu ze Śląska skupił się na rodzinie i doszkalaniu. Jako trener Stali Mielec zapowiedział wymagającą pracę.

- Będę wymagał od zawodników, sztabu i siebie pełnego zaangażowania, determinacji i walki o zwycięstwo w każdym spotkaniu - zadeklarował.

Stal Mielec zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 23 punktów. Najbliższy mecz ligowy rozegra w piątek u siebie z Cracovią.