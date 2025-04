Lewandowski – przypomnijmy – w Polsce sięgał po tytuł króla strzelców w 2. lidze oraz w ekstraklasie. W Bundeslidze był bezkonkurencyjny aż siedem razy, przy okazji bijąc kilkudziesięcioletni rekord legendarnego Gerda Müllera w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie. Przygodę z LaLigą rozpoczął zaś od triumfu w sezonie 2022/23.

Teraz, w wyścigu po drugi w jego hiszpańskiej karierze tytuł najlepszego łowcy goli w primera division, polski snajper wyprzedza Kyliana Mbappe o trzy trafienia. I nie zamierza oddawać fotela lidera, więc… czasem potrafi dać „prztyczka w nos” kolegom z murawy!

Boiskowe połajanki Roberta Lewandowskiego

Telewizja „DAZN” złapała boiskowe pogaduchy między Polakiem i Alejandro Balde. „Hej Balde, Pichichi!” - Lewandowski zaczepił obrońcę po meczu z Gironą (4:1, dwa gole kapitana Biało-Czerwonych). Młody reprezentant Hiszpanii pojawił się na murawie dopiero w 81. minucie, ale zdążył jeszcze wziąć udział w dwóch akcjach ofensywnych Barcy. Co więcej - próbował je samodzielnie wykończyć. I to właśnie wywołało emocje u „Lewego”.

„Nigdy nie dostaje się w pole karne” – miał tłumaczyć się Balde. Szybko doczekał się jednak riposty. „Chodzi o dwa podania więcej. Byłem wolny, tak samo jak Ferran Torres” – analizował polski napastnik. Swoją drogą dostało się też Torresowi. „Wiesz, choć jedno podanie, jedno dzióbnięcie więcej” – przytacza uwagę polskiego napastnika „DAZN”.

Robert Lewandowski i jego nienasycony apetyt

„Sport” bardzo wymownie skomentował powyższe nagranie. „Lewandowski jest nienasyconym człowiekiem. (…) Wygrał absolutnie wszystko. Strzelił każdego gola, jakiego można sobie wyobrazić. Ale wciąż ma apetyt na więcej” – napisał kataloński dziennik.

Poza wymiernym trofeum – czyli snajperską koroną - do zdobycia, Lewandowski ma też inne prestiżowe cele do osiągnięcia. Ot, choćby rozpędzenie się do setki. Do tej pory strzelił w koszulce Barcelony 97 goli, całkiem niedawno zostawiając w tyle m.in. Ronaldinho i Jose Mari Bakero (94 bramki). Przed sobą na historycznej liście ma Pedro (99), a potem – Neymara (105). Dogonienie Brazylijczyka jeszcze w tym sezonie wydaje się realne i możliwe!

Kolejna okazja na trafienia Polaka – już w środę, w półfinale Pucharu Króla. W pierwszym spotkaniu, pięć tygodni temu, na Montjuic padł epicki remis 4:4, a „Lewy” strzelił jedną bramkę. Początek spotkania – w środę o godz. 21.30. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.