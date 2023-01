Król strzelców może wrócić do Legii! To byłby hit, decyzja w ciągu najbliższych dni

To zdjęcie Lukasa Podolskiego sprawiło, że gratulacje lały się strumieniami! Rozczulający moment, zrozumieją to tylko nieliczni

Pekhart był piłkarzem Legii od lutego 2020 do sierpnia ubiegłego roku. Pomógł wojskowym w wywalczeniu mistrzostwa Polski w 2020, oraz bardzo przyczynił się do ponownego zdobycia tytułu rok później w sezonie 2020/21. Przy okazji został królem strzelców ekstraklasy z 22. bramkami na koncie. Pod koniec ubiegłego sezonu Legia prowadziła z Pekhartem rozmowy o przedłużeniu umowy, ale rozbieżności co do długości i wysokości kontraktu sprawiły, że Pekhart opuścił stolicę i związał się z tureckim Gaziantep FK. Runda jesienna nie była dla niego udana, bo najczęściej wchodził na boisko z ławki rezerwowych. W 12 meczach ligowych strzelił jednego gola, a drugiego dorzucił w Pucharze Turcji. Ostatecznie rozwiązał umowę z tureckim klubem. Według portalu Interia.pl czeski napastnik jest w kontakcie z dyrektorem Jackiem Zielińskim i wszystko jest na dobrej drodze, żeby ponownie zagrał w klubie z Warszawy. Według Interii Legia oferuje Pekhartowi kontrakt do końca sezonu 2023/24. Z takiego obrotu zapewne ucieszyłby się trener Kosta Runjaic, który był zwolennikiem zatrzymania Pekharta po ubiegłym sezonie. Niemiecki trener zawsze preferował grę z wysokim napastnikiem, co jest dodatkowym argumentem za pozyskaniem Czecha, mającego mającego 194 cm wzrostu. Jego powrót na pewno wzmocniłby konkurencję w ataku wojskowych, którzy po rundzie jesiennej są wiceliderem tabeli.

