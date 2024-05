Lech Poznań - Legia Warszawa Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz 12.05.2024?

Dwa ciosy w dwadzieścia minut. Raków wraca do walki o europejskie puchary [WIDEO]

Lech Poznań podejmuje Legię Warszawa w ligowym klasyku. Mecze tych zespołów zawsze wywoływały ogromne emocje. Teraz zarówno Lech jak i Legia rozczarowują swoich kibiców i pozostała im walka o europejskie puchary. Puchar Polski zdobyła Wisła Kraków, więc tylko miejsce w Top-3 gwarantuje walkę w Europie. Przed meczem Lech - Legia gospodarze zajmują 4. miejsce, a goście są na dopiero 7. pozycji. "Kolejorz" ma dwa punkty więcej niż jego odwieczny rywal

Lech - Legia Gdzie oglądać mecz dzisiaj Transmisja TV

Kto będzie górą w meczu Lech Poznań - Legia Warszawa? Czy "Kolejorz" stanie wreszcie na wysokości zadania? Trener Robert Podoliński w stylu telewizyjnego komentatora i analityka wskazuje te aspekty poznańskiej rzeczywistości, które decydują o rozczarowaniach. Skąd tak liczne wpadki Lecha? - To pytanie do Mariusza Rumaka i właścicieli, ale przede wszystkim – do piłkarzy. Choć kadra Lecha jest napompowana gwiazdami, coś w niej nie działa. A byłem pewien, że Kolejorz - po dobrej rundzie w pucharach – potwierdzi dyspozycję w lidze. Ucieszyłem, że latem nikogo nie sprzedano, a zrobiono świetne wzmocnienia - analizje Podoliński.

Lech - Legia STREAM ONLINE LIVE Gdzie obejrzeć mecz w INTERNECIE?

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę 12 maja 2024. Początek meczu Lech - Legia o godzinie 17.30. Transmisja TV z meczu Lech - Legia na antenach TVP 2, TVP Sport, Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. Transmisja ONLINE na sport.tvp.pl i Canal+ ONLINE.

