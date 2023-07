Linfield – Pogoń Szczecin RELACJA NA ŻYWO. Dominacja Pogoni! Portowcy niszczą Linfield!

Linfield - Pogoń Szczecin 1:4

bramki: Finlayson 56'- Grosicki 14', Gamboa 40', Malec 63', Koulouris 66'

kartki:

Linfield: Johns, Scott, Finlayson, Hall, Clarke, Cooper, Shields, McKee, McClean, Millar, Fitzpatrick

Pogoń Szczecin:Stipica, Koutris, Malec, Zech, Wahlqvist, Łęgowski, Gamboa, Grosicki, Zahović, Wędrychowski, Koulouris

Linfield - Pogoń Szczecin Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 66' NIE ZATRZYMUJĄ SIĘ! POGOŃ ZNOWU! POGOŃ DOMINUJE! Koulouris dostaje dogranie i kieruje piłkę do bramki! 63' POGOŃ! NIE PRZESTRASZYLI SIĘ! MALEC DOBIŁ PO PIERWSZEJ OBRONIE BRAMKARZA GOSPODARZY I POGOŃ MA ZNOWU DWUBRAMKOWE PROWADZENIE! 60' TU MOGŁA BYĆ BRAMKA! ŹLE USTAWIONA OBRONA POGONI I LINFIELD SKIEROWAŁO PIŁKĘ DO BRAMKI! ALE SĘDZIA NA SZCZĘŚCIE GWIŻDŻE SPALONEGO! 58' McKee złapany na pułapkę ofsajdową. 57' McLean słusznie z żółtą kartką za faul na Kurzawie. 56' ALEŻ BŁAD POGONI! STIPICA ŹLE WYSZEDŁ PO PIŁKĘ, A FINLAYSON WYKORZYSTAŁ SWOJĄ SYTUACJĘ! MAMY BRAMKĘ KONTAKTOWĄ! 54' Zahović tutaj bardzo ostro. Sędzia dał rzut wolny gospodarzom. 52' Fitzpatrick wychodził z akcją i domagał się rzutu karnego, ale sędzia nie jest wzruszony. 47' Fitzpatrick dobrze wychodził na dogranie piłki, ale Stipica na całe szczęście łapie futbolówkę. 47' Malec z faulem, ucierpiał Fitzpatrick. Gospodarze dostali rzut wolny. 46' Zaczynamy drugą połowę. Czas na drugą połowę! Piłkarze już wychodzą na boisko. Koniec pierwszej połowy! Pogoń prowadzi 2:0! 45+2' Cooper faulował Malca w próbie ataku. Mocne i brzydkie zagranie. Zasłużona żółta kartka. 45' Sędzia doliczył 2 minuty do końca pierwszej połowy. 45' McKee był faulowany. Za ostro Koutris. 40' GOOLL!!! GAMBOA!!!! WYKORZYSTUJE TO DOGRANIE I KOŃCZY AKCJĘ! ŚWIETNE DOGRANIE GROSICKIEGO! 39' Rożny dla Pogoni Szczecin. Doczekamy się kolejnej bramki? 35' Linfield gra bardzo dobrze. Obrońca Pogoni wybija i rożny dla gospodarzy. Radzą sobie jednak obrońcy. 33' Koutris do Grosickiego, ale stanowczo za mocno. 32' To było groźne. To było groźne dogranie z rzutu rożnego. Pogoń ma szczęście, że Shields nie zdołał tego wykończyć. 31' Kolejny rzut rożny dla Linfield 30' Interwencja Malca i rzut rożny gospodarzy. 29' Dobre dośrodkowanie ekipy Linfield, ale na szczęście wybite! 26' Grosicki próbował szarpać skrzydłem, ale zastopowany. 23' Zech zgłasza kontuzję. Piłkarz Pogoni usiadł na murawie. 21' Dobra pułapka ofsajdowa Pogoni. 19' Stipica łapie spokojnie piłkę po tym za mocnym dośrodkowaniu ekipy z Irlandii Północnej. 17' Zagranie Wahlqvista zablokowanie. Korner dla Pogoni, ale jednak nieudanie. 14' GROSICKI PEWNIE Z KARNEGO! 1:0! 13' KARNY DLA POGONI! ZAHOVIĆ BRUTALNIE FAULOWANY! SĘDZIA NIE MA WĄTPLIWOŚCI! 11' Grosicki nie utrzymał piłki. Bramkarz gospodarzy od bramki. 10' Spalony w trakcie wykonywania rożnego. Stipica dod bramki. 9' Rzut rożny dla gospodarzy 8' Szkoda tej akcji! Grosicki był bliski szczęścia po dobrej akcji, ale niestety! Nadal 0:0! 7' Wędrychowski skrzydłem. To była dobra akcja. Aut blisko bramki. 5' Gamboa ucierpiał w pojedynku główkowym. Zawodnik Pogoni chwyta się za głowę. 1' Mecz start! Witamy! Pogoń zaraz zacznie swój mecz! Witamy w relacji z meczu eliminacji Ligi Konferencji UEFA; Linfield - Pogoń Szczecin. Początek emocji o godzinie 20:45

Nigdy jeszcze w historii występów w europejskich pucharach piłkarze Pogoni nie zdołali choćby zremisować w meczu wyjazdowym. W czwartek w Belfaście będą chcieli przełamać tę wstydliwą tradycję. Stawką rywalizacji z Linfield FC będzie awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.

W Belfaście "Portowcy" będą musieli sobie radzić bez dopingu polskich kibiców. UEFA nałożyła na szczeciński klub zakaz udziału fanów w jednym meczu wyjazdowym, po tym jak przed rokiem doszło do zamieszek na trybunach w Kopenhadze. Toteż irlandzki klub anulował nawet bilety kupione przez Polaków na sektory ogólnodostępne. Jednocześnie wydał oświadczenie, że będzie stanowczo egzekwował decyzję UEFA.

Szczecinianie w środę popołudniu przylecieli do Belfastu. Wieczorem (w godzinach meczu) odbyli trening na głównej murawie tamtejszego stadionu.

W pierwszej rundzie LK Irlandczycy okazali się lepsi w dwumeczu z albańską Vllaznią Szkodra wygrywając u siebie 3:1 i przegrywając na wyjeździe 0:1.

„Pogoń sprawdzi nasze umiejętności. Wyglądają na naprawdę dobrą drużynę. Poprzedni sezon skończyli punkt za Lechem i pięć za Legią. Jeśli potrafią rywalizować w takim towarzystwie, to będą trudnymi przeciwnikami” – powiedział dla Belfast Telegraph 28-letni bramkarz wicemistrza Irlandii Północnej, Chris Johns.

Johns przyznaje, że po zdobyciu tytułu wicemistrzów Irlandii Północnej, zespół Linfieldu został poważnie przebudowany i odmłodzony.

„Młodzi piłkarze dobrze zostali przyjęci w drużynie i się szybko w niej zaaklimatyzowali” – przyznał bramkarz "The Blues", jak określany jest zespół z Belfastu.

Z równym szacunkiem, z jakim o Pogoni mówi Johns, o irlandzkich rywalach wypowiada się jego vis-a-vis Dante Stipica. „Oglądałem oba mecze pierwszej rundy LK. Sądzę, że Linfield to bardzo dobry zespół, który u siebie radził sobie o wiele lepiej. Na wyjeździe skupili się na defensywie. Grali na tyle skutecznie, by obronić przewagę z pierwszego meczu. Jestem szczęśliwy i podekscytowany, że będziemy z nimi grali. Zrobimy wszystko, by zagrać ten mecz fantastycznie i z ogniem w oczach. Chcemy w jak najlepszych nastrojach wracać z Belfastu” – powiedział bramkarz "Portowców".

Przed rokiem w rozgrywkach LK pierwszy raz w historii klubu Pogoń zdołała wygrać mecz oraz awansować do kolejnej rundy rozgrywek. Stało się to w rywalizacji z KR Reykjavik, z którym szczecinianie wygrali u siebie 4:1, by na wyjeździe - zgodnie z niechlubną tradycją – przegrać 0:1.

„Wiem, że do tej pory Pogoń zawsze przegrywała na wyjazdach. Nie oglądamy się jednak na przeszłość. Chcemy zrobić coś historycznego, ale zależy nam przede wszystkim na tym, by pokazać Pogoń w jak najlepszym świetle. Wierzę, że mamy siłę i jakość, by to zrobić” – twierdzi chorwacki bramkarz.

Mający prawie 140-letnią tradycję klub ze stolicy Irlandii Północnej, aż 56 razy zdobywał mistrzostwo kraju, co jest ewenementem na skalę światową. W 1891 roku Linfield FC został pierwszym mistrzem Irlandii (wówczas państwo jeszcze nie było podzielone). W minionych rozgrywkach zespół z Belfastu zajął drugie miejsce w rozgrywkach.

Pogoń będzie drugą drużyną z Polski, z którą zmierzy się Linfield FC na europejskiej arenie. W 2020 roku Irlandczycy w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów przegrali z Legią w Warszawie 0:1 (grano wówczas tylko jeden mecz).

Zwycięzca rywalizacji Pogoń – Linfield FC w trzeciej rundzie kwalifikacji LK zmierzy się z lepszym z pary MSK Żylina – KAA Gent