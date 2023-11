Legendarny trener Widzewa o Zbigniewie Bońku. Mocno wytknął jedną cechę charakteru, to nie spodoba się byłemu prezesowi PZPN

W rozmowie z „Super Expressem” Żmuda porównał obecnego kapitana Śląska Erika Exposito do Zbigniewa Bońka. „Zibi" też pełnił wówczas rolę kapitana Widzewa i miał wielki wpływ na drużynę.

Wielkie ego

- Jacek Magiera (trener Śląska -red.) jednym, niby drobnym ruchem zrobił dużą rzecz mianując kapitanem Erika Exposito, który ma duży wpływ na drużynę. To samo było, gdy przed laty miałem w Widzewie Zbigniewa Bońka - mówi Żmuda w rozmowie z „Super Expressem” i zwraca uwagę na cechę charakteru, niekoniecznie pozytywną, byłego piłkarza, a później prezesa PZPN. - On miał wielkie ego, ale najpierw rozmawiał ze mną. Gdy w drużynie było coś nie tak, mówiłem mu, żeby to naprawił i robił to super – dodaje.

Mistrzostwo z Widzewem

Boniek pod wodzą trenera Żmudy zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 1981/82, a następnie po mistrzostwach świata w 1982 roku za kwotę 1,8 mln dolarów został sprzedany do Juventusu Turyn. Z kolei Żmuda w następnym sezonie odniósł wielki sukces z Widzewem awansując do półfinału Pucharu Europy (obecna Liga Mistrzów). Później pracował jeszcze m.in. w GKS Katowice sięgając dwukrotnie po wicemistrzostwo Polski. Pracował również z powodzeniem za granicą, a konkretnie w Tunezji. W 1991 roku z zespołem Espérance Tunis wywalczył mistrzostwo tego kraju. Obecnie jest już na trenerskiej emeryturze i mieszka w Zabrzu.