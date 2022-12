Lukas Podolski będzie... grillować na piłkarskim parkiecie. Wielki rewanż z kucharzem-rekordzistą!

Ivi Lopez o pobycie w Polsce i marzeniach na przyszły rok. Gwiazda Rakowa zapowiada, co zrobi na koniec ligi [ROZMOWA SE]

Gwiazdor Legii o świątecznym okresie sprzed lat. Nie zgadniecie, co ostatnio zaskoczyło kapitana Legii

A to historia

To będą bardzo intensywne dni dla podopiecznych Bartoscha Gaula. 7 stycznia zagrają sparing z przedstawicielem 3. Bundesligi, Rot-Weiss Essen – czyli drużyną z miasta partnerskiego Zabrza. Dzień później wezmą natomiast udział w turnieju halowym w Gummersbach, który – poza wymiarem czysto sportowym – mieć też będzie charakter telewizyjnego show. Jedną z jego głównych postaci będzie zaś Poldi.

W rywalizacji sportowej przeciwnikami zabrzan będą ekipy HSV Hamburg oraz Blau-Weiss Lohne (w drugiej grupie zagrają Karlsruher SC, Rot-Weiss Essen oraz 1. FC Kaan Marienborn. W trakcie trwania turnieju pojawi się jednak także akcent piłkarsko-rozrywkowy. Lukas Podolski wyprowadzi na parkiet ekipę pod nazwą „Poldi i przyjaciele”, a jej rywalem będzie drużyna skompletowana przez Steffena Hensslera.

Kim jest Steffen Henssler? Popularnym w Niemczech... kucharzem, autorem programów i książek o tematyce kucharskiej oraz... rekordzistą Guinessa. W 2008 roku na pokazie kulinarnym prowadzonym na żywo zgromadziło się ponad 6 tysięcy widzów, co pozwoliło umieścić jego nazwisko w słynnej Księdze Rekordów.

Lukas Podolski będzie... grillować na piłkarskim parkiecie

Hennsler jest także telewizyjnym showmanem na antenie różnych stacji (ZDF, VOX, RTL). W maju tego roku w wielkim finale sezonu jego cyklicznego programu „Grill Hensslera” wziął udział piłkarz Górnika – mistrz świata stanowił część zespołu celebrytów, rywalizującego na gruncie kulinarnym z ekipą gospodarza programu. Mistrz świata z 2014 roku przygotowywał Kaiserschmarrn (omlet cesarski) – czyli tradycyjny deser austriacki. Jego zespół – decyzją jury – poległ jednak w tym pojedynku.

Wielki rewanż Podolskiego z kucharzem-rekordzistą!

Teraz Podolski będzie mieć okazję do rewanżu na „własnym gruncie”. Sama nazwa owej potyczki - „Poldi grilluje Hensslera” - jasno wskazuje faworyta piłkarskiego boju! Sam Podolski – który przed świętami odwiedził Turcję – nie próżnuje. Właśnie opublikował zapis fragmentów swej „zimowej zaprawy” treningowej, opatrując go krótkim komentarzem „Full Gaz”. Polecamy także galerię zdjęć z jednej z restauracji, należących do Poldiego.