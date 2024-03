Lukas Podolski znów nie bierze jeńców, inni by na to nie wpadli. Jasno ocenił wybór arbitra na wielkie derby Śląska

Śląsk i Erik Exposito ruszą po tytuł? To kluczowy aspekt w grze wrocławian

Tuż przed medialnym briefingiem – ze strony gospodarzy uczestniczyli w nim trener Janusz Niedźwiedź i kapitan Tomasz Foszmańczyk – do Chorzowa dotarła wiadomość dotycząca obsady sędziowskiej tego spotkania. - To będzie wartość dodana tego spotkania! - tak Jan Urban skomentował informację, iż derby poprowadzi Szymon Marciniak. W środowy wieczór – choć nie bez kontrowersji – płocki rozjemca w Madrycie poprowadził mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico a Interem.

Poldi znów nie bierze jeńców, inni by na to nie wpadli

- Mam tylko nadzieję, że nie będzie zmęczony – mrugnął okiem Lukas Podolski. Wspomniana potyczka, rozstrzygana serią „jedenastek”, faktycznie zakończyła się koło północy ze środy na czwartek. - Myślę, że mu tam jakiegoś jeta podstawią – dodawał zabrzański napastnik z charakterystycznym dla siebie przekornym uśmiechem.

Obaj mistrzowie świata w swych dziedzinach na polskich boiskach spotkali się dotąd kilka razy. W ubiegłym sezonie Marciniak prowadził oba mecze Górnika ze Śląskiem, i obydwa Podolski kończył z żółtymi kartkami. Ale w pamięć zawodnika zapadł bynajmniej nie z tego powodu.

Poldi jasno ocenił wybór arbitra na wielkie derby Śląska

- Znam go dobrze, bo sędziował mi jeszcze jak grałem w Lidze Mistrzów – przypominał Podolski. Rzeczywiście jesienią 2015 polski rozjemca prowadził spotkanie Galatasaray z Atletico. - Dlatego mogę powiedzieć, że to jeden z najlepszych arbitrów na świecie. I zdecydowanie najlepszy kandydat do poprowadzenia tak ważnego meczu! - zapewnił piłkarz Górnika.

Początek meczu Ruch – Górnik na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach 25. kolejki ekstraklasy w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport.