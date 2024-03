Marc Gual przerwał strzelecką niemoc. Gwiazdor Legii nie traci nadziei, mówi o tytule

W końcu się przełamał

W pierwszej połowie Gual popisał się kapitalną akcją. Poradził sobie z dwoma obrońcami Piasta, a następnie oddał piękny strzał po którym bramkarz gliwiczan był bezradny. To było ważne trafienie, bo dało Legii prowadzenie na 2:1 i spokojnie mogła zejść na przerwę. Hiszpański napastnik błysnął także na początku drugiej połowy, gdy znów przebił się przez defensywę rywali. to był jego piąty gol w tym sezonie w lidze. - Miałem okazję i wiedziałem, że w końcu zacznę je wykorzystywać - powiedział Gual, cytowany przez klubowe media. - Dochodziłem do sytuacji i w końcu się przełamałem. Nie było łatwo po czerwonej kartce Pawła Wszołka, ale wygraliśmy po serii bez zwycięstwa - dodał.

Celem jest mistrzostwo Polski

Legia zajmuje piąte miejsce w lidze i traci siedem punktów do prowadzącej Jagiellonii. - Celem jest mistrzostwo Polski - wyznał Gula, cytowany przez klubowe media. - Do końca sezonu długa droga. Wszystko jest możliwe. Musimy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa - zadeklarował hiszpański as Legii.

