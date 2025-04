Rasistowski incydent na meczu Odry Opole. Sprawą zajmuje się policja i PZPN

O całej sytuacji jako pierwszy poinformował portal opolska360.pl, a więcej szczegółów ujawnił serwis Weszło. Według doniesień, Lukas Klemenz – obecnie zawodnik GKS-u Katowice – pojawił się na meczu z synem i przyjacielem. Zamiast spokojnego popołudnia, spotkały go nieprzyjemne doświadczenia – został opluty, obrażany rasistowskimi wyzwiskami, a jego znajomy został uderzony.

Klub wyjaśnia sprawę...

Portal Weszło poinformował również, że opolska policja wszczęła już działania w tej sprawie. Klub Odra Opole wydał oświadczenie, w którym zapowiada wyjaśnienie incydentu i zapewnia, że stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji. – Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące incydentu, którego ofiarą padł były zawodnik klubu, Lukas Klemenz. Będziemy dążyć do pełnego wyjaśnienia sprawy i dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje się nie powtórzyły – zapewniają przedstawiciele klubu.

Serwis Weszło dotarł także do nagrania, na którym widać, jak czarnoskóry kibic zostaje uderzony w twarz przez mężczyznę – nie był to Klemenz ani jego znajomi. Oznacza to, że ofiarami ataków było co najmniej trzech kibiców. Jeden ze świadków relacjonuje, że sprawca przez cały mecz przemieszczał się po stadionie, szukając czarnoskórych widzów. Wśród zaatakowanych był również Lukas Klemenz.

Jest też komunikat w sprawie wydał również PZPN:

Komisja Dyscyplinarna PZPN na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN wszczęła postępowanie w sprawie zachowań rasistowskich, które miały mieć miejsce podczas meczu Betclic 1. Ligi Odra Opole – Wisła Kraków. Klub Odra Opole zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Komisja Dyscyplinarna PZPN przyjmie także wyjaśnienia od piłkarza GKS Katowice.