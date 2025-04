Ruben Vinagre zaczynał rok po kontuzji

Portugalczyk podpisał kontrakt do 2028 roku. W 42 meczach tego sezonu Vinagre strzelił 1 gola i zaliczył 9 asyst. Statystyki te, choć wciąż niezłe, nie oddają w pełni jego wpływu na grę zespołu, zwłaszcza w rundzie jesiennej. Trener Legii, Goncalo Feio, broni swojego podopiecznego, podkreślając jego wkład w defensywę i budowanie akcji.

- Ruben ma mniejsze liczby niż pół roku temu, ale z kolei liczby defensywne ma lepsze – powiedział Feio, cytowany przez klubowe media. – W niektórych meczach był bardzo ważny w pojedynkach. Zaczynał rok po kontuzji. Zaczynał rundę z bólem, z poświęceniem dla drużyny.

Goncalo Feio: Ruben Vinagre to robi dla Legii

Trener zwrócił uwagę na niższą pozycję Vinagre na boisku w rundzie wiosennej, co wpływa na jego statystyki ofensywne.

- Średnie ustawienie Rubena w drugiej rundzie było niższe – analizował Feio, cytowany przez oficjalny portal. – On ma nieprawdopodobne umiejętności wyprowadzenia piłki. Trzeba trochę popatrzeć na to, co on robi koło naszej bramki. Większość wyjść spod pressingu to zasługa Rubena. To są rzeczy, które Ruben robi dla drużyny, a które ostatecznie nie zostają później doceniane.

Ruben Vinagre krok od rekordu w Legii

Feio podkreślił również wkład Vinagre w ostatnim meczu z Jagiellonią, gdzie Portugalczyk zaliczył trzy kluczowe podania.

- Wystarczy przeanalizować ostatni mecz z Jagiellonią – dodał trener Feio, cytowany przez klubowy portal. – Wówczas nasz zawodnik dał trzy kluczowe podania. Warto zaznaczyć też, że brakuje mu jednej lub dwóch asyst do rekordu bocznych obrońców Legii w ciągu sezonu.

Mimo spadku formy, Vinagre wciąż jest cennym zawodnikiem Legii. Czy jednak po sezonie znajdzie się chętny, który wyłoży za niego grube miliony?

