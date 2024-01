Marco Burch miał być gwiazdą Legii, ale jesienią zawiódł. Nadchodzą lepsze czasy dla Szwajcara?

Klub ekstraklasy ciut bliżej zmiany właściciela. Trzech chętnych do prywatyzacji, w tle Lukas Podolski

Od początku zimowych przygotowań Burch regularnie dostaje szanse. Zagrał w trzech sparingach. Z Olimpią Elbląg wybiegł w drugiej połowie. Z Ordabasy Szymkent pojawił się w wyjściowym składzie i został zmieniony w 70. minucie. Spotkanie z Rapidem Wiedeń zaczął jako rezerwowy, ale pojawił się po przerwie. Czy nadchodzą lepsze czasy dla szwajcarskiego obrońcy? Jesienią w ekstraklasie zaliczył pięć występów.

Mocno popracował nad sylwetką i elementami fizycznymi

Jak prezentuje się Burch podczas zgrupowania w Belek? - Sprawdziliśmy kolejnych zawodników na różnych pozycjach - tłumaczył Przemysław Małecki, drugi trener, cytowany przez klubowe media Legii. - Rotowaliśmy środkowymi obrońcami. Jesteśmy zadowoleni z Marco Burcha. Mocno popracował nad sylwetką i elementami fizycznymi. Otrzymuje od nas sporo minut. W rundzie jesiennej grał mniej. Okres przygotowawczy jest także po to, aby dać mu szansę i po to, aby włączył się do rywalizacji na pozycji obrońcy - zaznaczył szkoleniowiec stołecznego klubu.

