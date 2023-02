Marek Papszun o ambicjach Rakowa Częstochowa. "Możemy stawać się wzorcem dla innych"

Brak tytułu byłby zawodem

W pierwszym meczu Raków zremisował na wyjeździe 1:1 z Wartą Poznań, a w poprzedniej kolejce pokonał u siebie 1:0 Piasta Gliwice. Czy w ogóle możliwe jest to, żeby klub spod Jasnej Góry nie wygrałby w tym sezonie ligi? - Klęska? Mam nieco inne zdanie, wciąż pamiętam jakie jest nasze „pochodzenie" - powiedział trener Marek Papszun w rozmowie z tygodnikiem "Piłka nożna". - Natomiast Michał Świerczewski mówił to nieco wcześniej, dziś znając przewagę punktową i wiedząc, jaką pracę wykonaliśmy na obozie, zgodziłbym się z tym, że brak tytułu byłby zawodem - wyznał i dodał: - I niezależnie od tego, czy zdobędziemy tytuł, czy nie, za rok pewnie będzie tak samo. Już samo to świadczy o pracy i postępie, jaki stał się naszym udziałem. Klub wszedł po prostu na inny poziom. Dwa wicemistrzostwa Polski, dwa Puchary Polski, bodaj 12 meczów w europejskich pucharach - to istotna wartość bojowa. Teraz trzeba tylko nadążyć za oczekiwaniami - zaznaczył szkoleniowiec lidera.

Nie szuka wzorców na świecie

Papszun powiedział także, kto jest dla niego wzorem. - Nie szukam wzorców na świecie, bo to są trudne porównania - stwierdził. - Natomiast w Polsce, jeśli chodzi o sposób gry i o klub jako organizację, powoli możemy sami stawać się wzorcem dla innych - podsumował trener Marek Papszun.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Wisła Płock