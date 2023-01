Marek Papszun o planach, przyszłości w Rakowie i pracy z kadrą. Tak odpowiada na kluczowe kwestie

To nic nowego, tak jest zawsze

Kontrakt trenera z Rakowem obowiązuje do końca sezonu. - Wiadomo, że z Michałem Świerczewskim rozmawiamy regularnie na temat przyszłości - powiedział trener Marek Papszun na naszych łamach. - Ale to nic nowego, bo tak jest od zawsze. W tym momencie jesteśmy bardziej skupieni na tym co teraz, na lidze, na Pucharze Polski, na tym co dalej z zespołem niż na moim kontrakcie. Trudno powiedzieć, co będzie dalej. Nie ma żadnych deklaracji, żadnych dat i konkretów w tej chwili. Mimo wszystko jest dużo czasu na podjęcie wiążących decyzji - zaznaczył.

Nie ma takiego tematu

Szkoleniowiec Rakowa wymieniany jest także w gronie kandydatów do pracy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Jak reaguje na te doniesienia? - Nie myślę o tym - przyznał. - Pracuję w Rakowie. Dopóki jestem trenerem tego zespołu to nie będzie tematu kadry. To wszystko, co pojawia się, traktuję w ramach medialnych doniesień. OK, to miłe, że przewija się w tym wszystkim moje nazwisko. To oznacza, że moja praca trenera jest doceniana. Ale to tyle, co mogę powiedzieć - wyznał, a tak odpowiedział na pytanie czy byłby gotowy objąć kadrę? - Trudno mi się do tego ustosunkować. Nie ma takiego tematu. Dlatego to pytanie muszę zostawić bez odpowiedzi - powtórzył trener Marek Papszun w niedawnej rozmowie z naszym portalem.