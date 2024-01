Mariusz Rumak o wyzwaniach w Lechu. To pierwsze zadanie przed nowym trenerem Kolejorza

Mistrz Polski wywołany do tablicy przez ministra sportu. To nie zabrzmiało dobrze dla Rakowa

Trener Mariusz Rumak z wielką ochotą zabrał się do pracy. Zdaje sobie sprawę z wymagań, które są przed nimi stawiane. Od 15 stycznia Kolejorz wyjedzie na zgrupowanie do Turcji, gdzie zaplanowane ma trzy mecze kontrolne. Ostatnim sprawdzianem przed startem ligi będzie sparing z Wisłą Płocj na własnych obiektach. - Znamy naszą odpowiedzialność - powiedział trener Mariusz Rumak, cytowany przez PAP. - Wiemy, jaki klub prowadzimy, jakie są oczekiwania wobec niego. One nigdy się tu nie zmieniają. Lech musi wygrywać, zdobywać tytuły. Dołożymy wszelkich starań, żeby o tym sezonie mówić latami, żeby zespół dał z siebie wszystko i wygrał to, czego oczekują liczni kibice - tłumaczył.

W kontrakcie nie ma żadnej klauzuli

Szkoleniowiec podpisał umowę do końca sezonu. Co będzie po rozgrywkach? - Mogę tylko wygrać, bowiem w tym kontrakcie nie ma żadnej klauzuli - wyjaśnił. - Może zdarzyć się tak, że zdobędziemy dwa trofea i ta umowa nie zostanie przedłużona. Może wywalczyć jedno trofeum i kontrakt zostanie przedłużony. Ta decyzja będzie zależeć od zarządu. Moim pierwszym zadaniem jest przywrócić wiarę chłopakom, bo umiejętności ich są ogromne. Tej jakości na boisku jest naprawdę dużo - podkreślił trener poznańskiej drużyny.

