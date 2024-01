Polski duet ciągnie Bolonię do Europy. Jeden zapewnia spokój, drugi jest nadzieją klubu

Nie tak Mateusz Wieteska wyobrażał sobie transfer do Włoch. Co dalej z reprezentantem Polski w Cagliari?

W lidze Bologna jest piąta i traci punkt do Fiorentiny, z którą 9 stycznia zagra w Pucharze Włoch. W poprzedniej rundzie ekipa z Bolonii sprawiła niespodziankę, bo wyeliminowała Inter Mediolan. W tamtym spotkaniu w wyjściowym składzie zagrał obiecujący Kacper Urbański. - To przyszłość tego klubu - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Jego talent dostrzega szkoleniowiec. Widać, że atutem obiecującego gracza jest technika, bo piłka go słucha. Jednak, aby sprostać wymaganiom ligi włoskiej czy europejskiej piłki, to musi koniecznie poprawić się fizycznie - zaznacza.

Skorupski odpowiednio dyryguje obroną

Ważną postaci jest bramkarz Łukasz Skorupski, choć akurat w poprzedniej kolejce z Genoą nie zagrał. - Skorupski od wielu lat trzyma poziom w Serie A - przypomina były kadrowicz. - Potrafi ustawić defensywę i dobrze z nią współpracuje. Swoimi interwencjami wiele razy ratował zespół od porażek. Zapewnia spokój w obronie, którą odpowiednio dyryguje. Pojawiały się głosy o zainteresowaniu jego osobą ze strony Romy, która była przecież jego pierwszym klubem we Włoszech. Skorupski przez tyle lat gry w Serie A udowodnił klasę. Jest jednym z najlepszych fachowców w lidze. Może jeszcze podpisze kontrakt z innym klubem? Na przykład właśnie z Romą? Życzę mu tego - wyznał Czachowski.

