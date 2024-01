Szymon Żurkowski wróci na szczyt? To w tym klubie ma zagrać kadrowicz

Nie tak Mateusz Wieteska wyobrażał sobie transfer do Włoch. Co dalej z reprezentantem Polski w Cagliari?

Spezia zaliczy drugi spadek z rzędu?

Przed pięcioma laty Żurkowski przeniósł się do Włoch. Nie przebił się w Fiorentinie. Zaistniał dopiero w Empoli, z którą to ekipą awansował do Serie A. Później trafił do Spezii i w ubiegłym sezonie spadł z tym klubem do Serie B. Obecne rozgrywki dla tej drużyny są koszmarne. Zapowiada się kolejna degradacja. Klub polskiego pomocnika zajmuje przedostatnie miejsce.

Nie tak Mateusz Wieteska wyobrażał sobie transfer do Włoch. Co dalej z reprezentantem Polski w Cagliari?

Żurkowski wróci do Empoli, uratuje ligę?

Według doniesień włoskich mediów Żurkowski odejdzie w zimowym oknie ze Spezii. Ma trafić ponownie do Empoli, w którym spędził dwa lata i się odbudował. Jego były klub występuje w Serie A, więc dla niego to awans sportowy. Tyle że w Empoli też łatwo nie będzie, bo czeka go walka o uratowanie miejsca we włoskiej elicie. W tym momencie zajmuje 1. pozycję. Władze Spezii chcą zaoszczędzić na pensjach i stąd decyzja o transferze Polaka.

Na ten moment Jakub Moder czekał bardzo długo. Zdąży z formą na baraże o EURO?

Drągowski powalczy o awans do Serie A

Ze Spezii odejdzie także Bartłomiej Drągowski. W jego przypadku mówiło się o zainteresowaniu klubów z angielskiej Championship. Jak donoszą włoskie portale bramkarz polskiej kadry zostanie jednak w Italii. Przeniesie się do Cremonese, zespołu z Serie B, który zajmuje piąte miejsce na zapleczu i ma szansę walczyć o powrót na najwyższy szczebel.

Ryoya Morishita dotarł do stolicy. To z nim Legia chce odzyskać tytuł. Samuraj podbije ligę?

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć