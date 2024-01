Piotr Zieliński trafi do Interu Mediolan? Były reprezentant Polski mówi o wyjściu ze strefy komfortu, wyzwaniu w Lidze Mistrzów

Nie tak Mateusz Wieteska wyobrażał sobie transfer do Włoch. Co dalej z reprezentantem Polski w Cagliari?

Zieliński z Napoli związany jest od ośmiu lat. Teraz zakusy na jego sprowadzenie robi Inter Mediolan. Czy właśnie z tym klubem polski pomocnik podpisze umowę? - To byłby bardzo dobry ruch z jego strony - powiedział Piotr Czachowski w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Wszyscy we Włoszech to podkreślają. Inter to najbardziej korzystna opcja dla niego. Dyrektor sportowy Giuseppe Marotta poluje na zawodników bez kontraktu, co robi z wielkim powodzeniem. W każdym razie Zieliński odchodząc z Napoli wychodzi ze strefy komfortu. W ten sposób udowadnia, że nie zadowala się tym, co już osiągnął, a wciąż ma apetyt na kolejne sukcesy - zaznaczył.

Były kadrowicz uważa, że Zieliński z Interem będzie miał szanse na triumf w Lidze Mistrzów. - Transfer do Interu będzie taką klamrą we Włoszech, ale to nie koniec - stwierdził Czachowski. - W nowym otoczeniu będzie miał jeszcze szanse wzbogacić cv o kilka trofeów. W Mediolanie będzie miał okazję powalczyć o wygranie Ligi Mistrzów. To kolejne wyzwanie dla tego klubu, jak i dla Zielińskiego, który z Napoli dotarł do ćwierćfinału. Zasługuje na to, żeby stało się to jego udziałem - podkreślił Czachowski.

