Michał Skóraś zachwyci z Fiorentiną? Legenda klubu nie ma wątpliwości. "To brylant, ciągnie Lecha"

Skóraś po sezonie odejdzie z Lecha?

Pomocnik Lecha strzelił 15 goli. Osiem goli zdobył w ekstraklasie, a siedem w Lidze Konferecji. - Skóraś to brylant, jest skuteczny, ciągnie zespół – powiedział Piotr Reiss w rozmowie z naszym portalem. - Promuje się w Europie. Od dawna mówi się, że po tym sezonie odejdzie z Lecha. I pewnie właśnie tak się stanie. To podobny piłkarz do Jakuba Kamińskiego. Oby ten wyjazd nie był dla niego za wczesny, aby poradził sobie w zagranicznym klubie. Ważne do jakiego zespołu trafi - stwierdził i dodał: - Z kolei Marchwiński dostaje coraz więcej szans, dzięki czemu nabiera pewności siebie. Zaczął strzelać gole. On musi budować swoją pozycję w klubie. Przed nimi rysują się ciekawe perspektywy. Ważne, że cały czas był u niego progres. Tak jak to robi w tym sezonie - komplementował.

Ishak może napsuć krwi Włochom

Reiss liczy także na to, że skuteczny będzie Mikael Ishak. Kapitan Lecha zdobył w tym sezonie 20 bramek, z czego dziewięć w europejskich pucharach. - To klasowy napastnik, który ma bardzo duże umiejętności i może napsuć krwi rywalowi – opisuje były król strzelców ekstraklasy. - Wprawdzie ostatnio może jest mniej skuteczny, ale jednak warto podkreślić, że nie brakuje mu okazji. To jest ważne. Problem byłby wtedy, gdyby miał jedną sytuacje w meczu i ją zmarnował. W dalszym ciągu jest silnym punktem zespołu. W mojej ocenie jest zawodnikiem o takiej klasie, że mając z Fiorentiną właśnie tę jedną sytuację będzie potrafił ją zamienić na gola. Mam nadzieję, że nieskuteczność z ligi przerodzi w złość w Lidze Konferencji i coś tam z włoskim klubem podziała. Liczę na niego. Życzę mu tych bramek z Fiorentiną - zaznaczył Reiss na naszych łamach.

Sonda Jakim wynikiem zakończy się mecz Lech Poznań - Fiorentina? Wygrają gospodarze Będzie remis Wygrają goście

PKO Ekstraklasa 11.04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.