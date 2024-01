Modelka Playboya kupi polski klub? Zjawiskowa piękność na ustach mediów, to może być sensacja!

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Bartosza Slisza po wyjeździe z Legii do USA! Zmięknie nawet największy twardziel

Będziemy świadkami wielkiej sensacji w polskiej Ekstraklasie? Okazuje się, że była modelka Playboya, może mieć wielkie ambicje wzgledem tego, aby zaistnieć w świecie polskiej piłki nożnej. Rumuńskie media podały, że piękność z Karpat - Anamaria Prondan jest bardzo zainteresowana, aby kupić Radomiaka Radom! Czy do transakcji dojdzie i będziemy świadkami prawdziwej sensacji?

Piękność z Rumunii kupi Radomiaka? Sensacyjne doniesienia

Prondan, która w przeszłości była gwiazdą modelingu, występującą na okładkach Playboya, przejawia wielkie zainteresowanie piłką nożną. Po skończeniu z pozowaniem do odważnych zdjęć gwiazda pracowała jako prezes CS Buftea i FC Snagov, a takze pełniła funkcje dyrektorskie w FC Universitatea Cluj, FC Glorii Bistrita oraz Concordii Chiajna.

Jak donoszą rumuńskie media, Prondan może nabyć Radomiaka, a wszystko przez jej bliską znajomość z Octavianem Moraru, który w klubie z Mazowsza pełni rolę dyrektora sportowego.

- Rozmawialiśmy z różnymi klubami z zagranicy. To się bardzo opłaca pod względem pieniędzy z telewizji i od sponsorów. Usiadłam i pomyślałam, gdzie warto byłoby kupić zespół. Mieliśmy rozmowy w Polsce. Nie da się porównać tego, co tam jest, z tym co jest w Rumunii. Są daleko przed nami - powiedziała w rozmowie z playsport.ro.