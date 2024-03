i Autor: Art Service/Super Express Janusz Niedźwiedź

Rozrachunki po śląskich derbach

Niedźwiedź zaryczał i… dostał upomnienie od Szymona Marciniaka. „Za dużo zwracania uwagi na pierdoły”

To jest trudna wiosna dla trenera Ruchu. Janusz Niedźwiedź do tej pory jawił się jako spec od awansów: do drugiej (Stal Rzeszów) i do pierwszej (Górnik Polkowice) ligi, a wreszcie i do ekstraklasy (Widzew). Przy Cichej tymczasem przychodzi mu borykać się z klasycznymi zadaniami ligowego „ratownika”: celem jest utrzymanie „Niebieskich” w elicie. Wyzwanie jest spore, a nerwy stracić łatwo; opiekun chorzowian w wielkich derbach Śląska napomniany został żółtą kartką.