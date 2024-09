Nieprawdopodobne, jakie informacje podali na temat Kamila Grosickiego! Mógł odejść z Pogoni, to byłby hit!

Co za piękności!

Kamil Grosicki zakończył już przygodę z reprezentacją Polski i nadal pozostaje grającym zawodnikiem Pogoni Szczecin. Piłkarz w zeszłym sezonie zaliczył dość rozczarowujacy sezon z Portowcami, gdyż ekipa ze Szczecina minęła się z mistrzostwem Polski oraz przegrała w finale krajowego Pucharu w starciu przeciwko Wiśle Kraków. Okazuje się, ze piłkarz mógł stać się wielkim bohaterem okienka transferowego, gdyż dostał naprawdę ciekawą ofertę! Teraz na jaw wychodzą fakty!

Kamil Grosicki mógł być bohaterem wielkiego hitu! Co za doniesienia!

Okazuje się, że piłkarz Pogoni Szczecin mógł w trakcie letniego okienka transferowego dołączyć do Jagiellonii Białystok! Klub "Dumy Podlasia" szukał wzmocnień po tym, jak Dominik Marczuk odszedł z Jagi do występującego w MLS Realu Salt Lake City. Do transferu nie doszło z inicjatywy zawodnika, który miał nie wyrazić chęci, aby dołączyć klubu, w którym występował w latach 2009 - 2010.

-. Grosicki miał zatem dostać bardzo dobrą propozycję kontraktu i perspektywę walki w europejskich pucharach. Mistrz Polski ostatecznie zakwalifikował się do Ligi Konferencji. Grosicki z propozycji przenosin do Białegostoku ostatecznie nie skorzystał. - pisze sport.pl.