Nowy stary piłkarz Górnika. Powrót po trzech latach, grał w lidze MLS

Sytuacja Górnika w tabeli nie jest najlepsza. W trzech pierwszych meczach rundy wiosennej zabrzanie zdobyli tylko 2 punkty po dwóch remisach, a łącznie nie odnieśli zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach w lidze. Zajmują w tabeli 14 miejsce mając jedynie 2 punkty przewagi nad strefa spadkową. Kilka dni temu Górnik pozyskał pomocnika z Japonii, Daisuke Yokotę, a dzisiaj ogłosił transfer Sekulicia. Niespełna 32-letni Słowak, który urodził się w Serbii, występował w Górniku w latach 2019-20. Został wytransferowany do Chicago Fires za ok. 400 tys. euro . W Górniku prawy obrońca dał się poznać z dobrej strony. Łącznie w ekstraklasie zagrał w 34. meczach w których strzelił 2 gole i zaliczył 7 asyst. W MLS w barwach ”Strażaków” z Chicago rozegrał 82 mecze w których zdobył dwie bramki i miał 9 asyst. Sekulić ma w dorobku cztery występy w pierwszej reprezentacji Słowacji, wszystkie w meczach towarzyskich w latach 2018-2022. Dzisiaj piłkarz przeszedł szczegółowe badania medyczne, po których podpisał kontrakt obowiązujący do końca następnego sezonu. Niewykluczone, że będzie do dyspozycji trenera Bartoscha Gaula już w jutrzejszym meczu z Rakowem w Częstochowie.

Przed podpisaniem umowy Boris Sekulić przeszedł testy medyczne w Centrum Fizjoterapii Fizjofit, gdzie poddawany był między innymi sprawdzianom mocy i siły oraz zachowaniu organizmu podczas obciążeń 💪⚪🔵🔴 pic.twitter.com/qVZN6OOhyu— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) February 17, 2023